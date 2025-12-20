日本演員岡田准一接戲原因曝 想登「枚方公園」創意版海報

岡田准一說，他有時候反而變成「想拍枚方版廣告」再去接角色；左為枚方公園宣傳海報，右為《武士生死鬥》宣傳海報。（圖擷取自@hirapar_pr社群平台「X」）

〔即時新聞／綜合報導〕日本知名演員、前偶像團體V6成員之一的岡田准一，除了身兼偶像、歌手、演員、柔道家、戲劇製作人，還有一個身分是家鄉大阪府枚方市遊樂園「枚方公園」的園長，他更在談話性節目上提到，某種程度上，是想要拍攝「枚方公園」的創意版海報。

《東京體育》報導，岡田准一在TBS電視台的《A-Studio+》節目中談到對「枚方公園園長」的想法。岡田准一從2013年開始擔任枚方公園大哥哥，2016年晉升為園長。一開始人們說他「明明是演員卻去當枚方公園大哥哥，太厲害了吧」，不過十幾年後，在大阪地區情況居然對調了「枚方公園園長是本業，副業才是當演員」。

請繼續往下閱讀...

岡田准一提到，為了某件事去做，訊息才會真正傳達出去吧，同時深刻感受到家鄉對自己的喜愛。而且「既然要做，就要能夠有所貢獻，而且一定要夠顯眼。地方廣告如果只是低調地做，其實也沒什麼意義」，同時稱讚負責製作廣告的團隊。

岡田准一說，枚方公園的廣告多半會「創意使用」他所出演的電視劇或電影，因此，他覺得自己在某種程度上，有點反過來變成「想要登上枚方公園創意版廣告」，再去決定要出演什麼樣的角色。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法