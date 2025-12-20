自由電子報
娛樂 最新消息

台南耶誕搖滾演唱會今晚登場 維安全面升級

警方加強現場維安防備。（台南市府提供）警方加強現場維安防備。（台南市府提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台北市捷運昨（19）日發生傷人攻擊事件，台南「2026台南好young」耶誕搖滾演唱會將於今（20）日晚如期登場，成為全台首場重大縣市政府主辦大型活動。黃偉哲市長一早親自到場，強調市府已全面啟動維安措施，場內外安全均有完善規劃，並指示警力加強巡邏與人潮管理，確保每位觀眾的人身與財產安全，讓大家可以安心欣賞演出。

「2026台南好young」耶誕搖滾演唱會將於今晚登場，市府已全面啟動維安措施。（台南市府提供）「2026台南好young」耶誕搖滾演唱會將於今晚登場，市府已全面啟動維安措施。（台南市府提供）

開場前，第一排粉絲已早早到場，手拿應援燈，互動熱絡。鄭恩地的忠實粉絲來自高雄、新北、台南永康，昨晚才在線上認識，今天齊聚台南，只為感受偶像魅力，毛毛雨也阻擋不了他們的熱情。「大家都是為了鄭恩地而來！」粉絲們說，雖然會留意可疑狀況，但更多的是期待演出。

「2026台南好young」耶誕搖滾演唱會將於今晚登場，現場已有粉絲卡位期待精彩表演。（台南市府提供）「2026台南好young」耶誕搖滾演唱會將於今晚登場，現場已有粉絲卡位期待精彩表演。（台南市府提供）

同樣熱血的還有高雄蕭同學一家4口，為了支持韓團UNIS，由媽媽開車載著弟弟妹妹一同應援。蕭同學說：「我從UNIS選秀時期就很喜歡她們，能在台南跨年看到，真的很棒！」

現場也不缺告五人、動力火車、李多慧的粉絲，有的凌晨就抵達陣地。桃園來的陳先生說：「今晚李多慧首次主持跨年，我怎能錯過！」粉絲們一致感謝台南推出強大耶誕跨年陣容，安全與娛樂兼顧。

台南市長黃偉哲到場視察關心會場安全維護。（台南市府提供）台南市長黃偉哲到場視察關心會場安全維護。（台南市府提供）

黃偉哲巡視時表示，已指示警局全面加強活動場內外安全，重點照顧人潮聚集處，確保活動順利進行，也讓粉絲放心盡情享受音樂與耶誕氛圍。

