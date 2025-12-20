前日本記者目睹北捷砍人！徒手急救騎士仍無力回天 痛心發聲

日本記者木下黃太為遭砍騎士急救止血，無奈看著對方逐漸失去意識，令他深感無力與痛心。（組合照，翻攝自X）

〔記者邱奕欽／台北報導〕台北捷運中山站昨（19日）晚間發生隨機砍殺事件，兇嫌張文在投擲煙霧彈後，手持長刀隨機攻擊民眾。當時，曾任職日本電視台的前資深記者木下黃太正巧路過誠品南西，無辜機車騎士遭砍後倒地的畫面映入眼簾，他冒著風險徒手上前急救，無奈當下毫無醫療用品，只能眼睜睜看著傷者在眼前逐漸失去意識，深感無力與痛心。

木下黃太還原目睹事件過程，憶述自己步出誠品南西書店後，突然發現周遭煙霧瀰漫，當下已有2名男子遭砍倒地不起，其中1名血流如注的傷者即是罹難的機車騎士。木下黃太回憶事發經過，表示當看見機車騎士倒下後不久，自己也立刻衝上前試圖幫忙止血，不過礙於中文能力有限，情急之下僅能以日文大聲呼救，然而現場只有1名民眾前來協助。

爾後，木下黃太徒手按住機車騎士的傷口嘗試止血，卻因沒有任何急救工具、醫療用品，傷者的血因此不斷滲出，過程中有1名男子將襯衫丟給他充當止血布，但情況並無有效改善。在相關影片裡，木下黃太為專注救人，後半段僅剩聲音，顯見當時情況緊迫。

事發後，木下黃太留在現場拍下影片，畫面可見他滿手血跡，坦言救護車抵達時，傷者已經沒有意識。為此，木下黃太沉痛表示，自己在台北親歷恐怖攻擊，深刻感受到在缺乏急救設備下，想救人卻無能為力，只能眼睜睜看著傷者逐漸失去意識，令他深感無力與痛心，心情至今仍難以平復。

