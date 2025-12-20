自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

爺爺曾參與「抗爭暗殺」！翁倩玉揭家族內幕 昔斷6年異國婚曝主因

〔記者林欣穎／台北報導〕鄭弘儀主持三立新聞台《話時代人物》節目，本週日將播出旅日巨星翁倩玉的專訪，睽違47年再度重返台灣大銀幕，在新片《陽光女子合唱團》中，翁倩玉不僅演戲、唱歌、跳舞說台語，她在演一位犯錯的阿嬤，一生都在後悔，「角色是在監獄裡面，所以沒化妝，頭髮也是白白的，希望大家看得出來是我」，翁倩玉說沒有想到出演的是主角，是後來才知道，她期盼觀眾看了電影之後，會打個電話給自己的媽媽說謝謝，「媽媽給的愛是無限的，但他們的時間是有限的，所以我們要叫自己感恩」。

鄭弘儀訪問翁倩玉。（三立提供）鄭弘儀訪問翁倩玉。（三立提供）

翁倩玉出身醫生世家，爺爺翁俊明是第一位參與同盟會跟抗日的台灣人，還曾經「暗殺袁世凱」，翁倩玉也因為主持人鄭弘儀問起，在節目上說了這段故事，「他是用那個霍亂的菌，他們自己做，然後去撒在他們園子裡面的水池，結果等兩、三天，沒消息失敗了，袁世凱沒有死」，翁倩玉的祖先跟鄭成功一起來，家族包括爺爺都是醫生、軍醫，直到她的父親才走到音樂舞蹈文化的行業，當了廣播電台的台長。

鄭弘儀與翁倩玉相談甚歡。（三立提供）鄭弘儀與翁倩玉相談甚歡。（三立提供）

節目上被問起和日籍畫廊經紀人鈴木洋樹的那段婚姻，翁倩玉表示「不能說失敗了」，當時婚姻維持六年，後來宣布和平離婚，翁倩玉說兩人初相見時，以為語言和喜愛畫畫的生活共同點，會讓彼此有很多可以分享。翁倩玉也透露當時母親對自己有一個期待，「媽媽說你有一天一定要結婚，你就結一次試試看，不行也沒關係，我就說OK」，翁倩玉原本想這個人不錯，沒料到婚後兩人各有想法，隨著時間過去，就各走各的路了，依舊單身的翁倩玉表示，從沒有拒絕追求，「我的門是開著的，請大家進來，只是沒有人進來」。

翁倩玉與日籍尪和平離婚。（三立提供）翁倩玉與日籍尪和平離婚。（三立提供）

節目上翁倩玉也提到哥哥翁祖模，她說今年8月可以在哥哥設計的高雄流行音樂中心舉辦演唱會，算是完成兄妹兩人的夢想，她也提到哥哥是高鐵台中站的建築設計師，語帶幽默表示自己去過很多車站，在台中站她一定不會走丟的。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中