娛樂 歐美

OneRepublic好台！穿宮廟背心高雄開唱 「主委加碼」全場暴動

OneRepublic的主唱Ryan Tedder開心穿上 「萊恩款」宮廟背心，與歌迷相約2026台北小巨蛋見。（Live Nation Taiwan提供）OneRepublic的主唱Ryan Tedder開心穿上 「萊恩款」宮廟背心，與歌迷相約2026台北小巨蛋見。（Live Nation Taiwan提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕搖滾天團OneRepublic（共和世代）四度訪台，聖誕節前夕帶著《ONEREPUBLIC 2025 LIVE IN KAOHSIUNG》於高雄巨蛋開唱，主辦單位準備了超接地氣的「萊恩款」宮廟背心送給主唱Ryan Tedder（萊恩泰德），笑翻全場粉絲，超過25首神曲LIVE連發，首首耳熟能詳瞬間讓雄蛋秒變萬人大包廂。

OneRepublic零負評攻雄蛋，現場與粉絲互動逗趣。（Live Nation Taiwan提供）OneRepublic零負評攻雄蛋，現場與粉絲互動逗趣。（Live Nation Taiwan提供）

演唱會一開場，主唱Ryan Tedder驚喜身穿特製「萊恩款」宮廟背心登場，這件宮廟背心正面印有「萊恩泰德」中文名及標語「經典不敗 共和世代」彰顯Ryan Tedder多年來打造無數冠軍金曲的輝煌成就，也象徵樂迷對共和世代經典作品的熱血喜愛，背面則巧妙預告2026年3月4日將前進台北，宣布加碼，二度站上台北小巨蛋開唱。只是Ryan Tedder似乎還不夠滿意，笑說背面可以刺一個龍或者馬。

OneRepublic完售征服高雄巨蛋。（Live Nation Taiwan提供）OneRepublic完售征服高雄巨蛋。（Live Nation Taiwan提供）

隨著節奏感爆棚的《Born》，Ryan Tedder為演唱會揭開序幕，現場金色彩帶瞬間狂噴，氣氛直衝最高點。緊接著《Secrets》、《Run》、《Stop And Stare》等多首破億神曲連發，首首引爆全場大合唱，讓萬人徹底沉浸在OneRepublic的音樂魅力之中。唱到《RUNAWAY》時，更即興將歌詞改為「My friends in 高雄 they don’t know…」，瞬間點燃現場情緒，引來全場尖叫。

主辦單位為OneRepublic的主唱Ryan Tedder準備宮廟背心。（Live Nation Taiwan提供）主辦單位為OneRepublic的主唱Ryan Tedder準備宮廟背心。（Live Nation Taiwan提供）

隨後Ryan Tedder用中文熱情向高雄打招呼：「高雄，你好你好！」他笑說高雄在聖誕節竟然還有25度的溫暖天氣，更大讚在地美食，「我愛愛愛高雄跟這裡的美食，今晚要狂點水餃，很愛你們，但等不及要回飯店點了！」來到台下延伸舞台，Ryan Tedder以乾淨有力的嗓音近距離獻唱，並分享自己與國際天后們及K-POP藝人合作的幕後創作故事，過程中還俏皮加碼親筆簽名足球送給幸運歌迷，展現滿滿親和力。後半段未曝光新歌首唱、接連帶來經典情歌《Apologize》、電影《捍衛戰士：獨行俠》主題曲《I Ain’t Worried》，最後壓軸《Counting Stars》萬人同步點亮手機燈海，Ryan Tedder深情向高雄道別：「謝謝高雄，我們下次見。」同時相約明年台北小巨蛋見，掀起全場歡呼聲。

