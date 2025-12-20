除名F4演唱會 朱孝天看阿信花美男照片又槓上？仔仔哭爆

〔記者陳慧玲／台北報導〕朱孝天前陣子透過影片表示自己是看新聞才知道「被除名」F4演唱會，但因他又提到拒絕了唱片公司3個要求後彼此斷了聯繫，因此不少網友覺得他的說法前後矛盾，近日他和老婆韓雯雯去尼泊爾旅行歸來，都有很多心靈收穫，不過昨（19日）晚有網友拿出阿信在演唱會上的花美男造型照片給他看，朱孝天的回應卻有點「酸溜溜」。

朱孝天（左）近期和老婆韓雯雯到尼泊爾旅行。（翻攝自微博）

F4成員言承旭、吳建豪、「仔仔」周渝民，昨晚與五月天阿信聯手在上海梅賽德斯奔馳文化中心展開首場「F✦FOREVER恆星之城」，接下來還有3場門票全都完售，這次阿信在演唱會上穿上一身粉嫩服裝，讓五月天粉絲很驚艷，笑說和阿信平常在團裡的打扮差很大。昨晚有網友貼了一張阿信花美男照片給朱孝天看，並故意說：「謝謝朱哥。」沒想到朱孝天的回應又引起討論。

阿信難得穿上一身粉嫩裝扮。（翻攝自微博）

朱孝天看到阿信照片，回覆網友：「不是我說，給你的偶像截張好看的圖有那麼難嗎？」事實上網友截的阿信照片，一身粉嫩，又帶著笑容，客觀來說並不醜，因此網友紛紛猜測，難道是因朱孝天自己沒參與這次演唱會，心中嫉妒了？不過朱孝天到底怎麼想，只有他自己最清楚。

周渝民（左）在演唱會上爆哭，吳建豪拿毛巾讓他擦淚。（翻攝自微博）

另外仔仔昨在演唱會上也哭爆了，吳建豪還特別拿出毛巾讓仔仔擦眼淚和鼻涕，仔仔感性談到：「未來無論發生什麼，都不要忘記我們重新聚集的友誼。」

