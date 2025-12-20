吳宗憲加拿大啟動「台味外交」 小鐘挑戰自由落體嚇到變臉

〔記者林欣穎／台北報導〕《綜藝玩很大》為慶祝11週年，特別遠赴加拿大進行特輯錄製，並規劃「三隊競賽」模式，吳宗憲帶領紅隊葉星辰和啦啦隊女神孟潔、KID領軍黃隊阿部瑪利亞和「靈界美少女」珍珍，以及「客家一哥」小鐘率領黑隊吳心緹與韓國酒帝JUDY三隊互較高下。

戰況激烈讓紅隊陷入苦戰之際，吳宗憲臉色一沉，直呼：「我們不能再輸了！」隨即展現出強烈的求勝慾望，做出彷彿「獅吼」般的動作，眼睛都冒火、氣勢旺盛，連眼神都充滿鬥志，被隊友形容為「沉睡的獅子醒過來了」。

請繼續往下閱讀...

小鐘（中）用加拿大最美味的牛肉製作「牛肉麵」。（綜藝玩很大提供）

在加拿大的華人圈中，最能勾起思鄉情懷的莫過於「家鄉味」。製作人別出心裁地設計了「最愛家香味」烹飪挑戰，邀請在地華人、台灣人擔任評審，要選出最能代表台灣熟悉的美味。

這次挑戰的指定調味料，是大家從小吃到大的「金蘭油膏」、「金蘭剝皮辣椒」入菜。製作人特別強調，金蘭油膏可以搞定炒、滷、淋等各種烹飪方式，一瓶就能代表濃厚的台灣味，期盼藉此成功推動一場「台味外交」。

吳宗憲（中）製作「剝皮辣椒雞湯」。（綜藝玩很大提供）

各隊隊長為奪得勝利絞盡腦汁。黃隊隊長KID認為金蘭油膏最適合做「炕肉飯」，表示這是代表家鄉的味道，台式滷肉的秘密武器，一半油膏、一半醬油，鹽分更低、色澤油亮，還多一份台菜特有的甘甜，滷下去絕對能讓大家食慾大開、垂涎三尺。

紅隊隊長吳宗憲則選擇製作「剝皮辣椒雞湯」，他認為搭配雞湯很厲害，沾醬更是絕配，吳宗憲說：「在加拿大寒冷的天氣裡，喝湯暖胃是最佳選擇。」黑隊隊長小鐘則決定製作「牛肉麵」，他相信牛肉麵搭配醬油膏，加上加拿大最美味的牛肉，定能煮出濃郁美味。

吳宗憲為《玩很大》撂下狠話喊不能再輸。（綜藝玩很大提供）

美食製作過程中，也發生了逗趣的插曲。吳心緹在切洋蔥時，因洋蔥辣度十足而忍不住淚崩，連一旁的工作人員都感受到洋蔥的強大威力。黃隊的阿部瑪利亞則表示自己在家其實是做日式料理，因此很想藉這次機會跟KID學習正宗的台式美食。

除了廚藝競賽外，節目組也在加拿大開啟了「玩很大奧運會」，設計了街頭闖關與運動競賽等多元任務。其中，小鐘表現亮眼，尤其在籃球、桌球以及棍球項目上屢屢奪金，一舉成為隊伍中的「金牌常勝軍」。不過小鐘在挑戰任務中仍舊必須面對他最害怕的「自由落體」，讓他變臉心驚膽戰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法