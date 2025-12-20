熊熊曝「高階偷吃玩法」 竟從男方鬍子聞私密處味道

〔記者林欣穎／台北報導〕熊熊和黃豪平主持《戀愛熊天秤》請來無尊、瑤瑤以及專辦離婚案件的美女律師趙國涵分享經歷，自詡長相純樸的無尊在節目中自爆曾當過渣男，並說「小三不是人，是鬼。」他透露曾被靈異老師提醒背後跟了一個善良的女鬼，回家後告訴前任，沒想到卻引發一場荒謬的「人鬼大戰」。

無尊前任吃醋狠酸「陽間一個不夠，陰間也要一個？」無尊說：「她是真的吃醋，最誇張的是，我前任還去求了符咒防身，沒想到竟立刻發高燒，就說她是被我的女鬼女友攻擊。」

熊熊（右）揭「蝦皮聊聊」成渣男女掩護神器。（戀愛熊天秤提供）

雖然無尊的故事笑點十足，趙國涵律師卻提醒現實生活中的外遇多半有跡可循，只是當事人常常「鬼遮眼」，她分享徵信社統計出的「六大常見外遇徵兆」，包含加班應酬突然變多、開始異常注重外表、手機不離身並更改密碼、拒絕親密接觸、不願共同出席聚會，以及出現不明刷卡消費紀錄。

看到排行榜，熊熊認為突然愛打扮其實很難抓，她認為可以從另一半身上的「味道」去觀察，因為氣味和費洛蒙有關，瑤瑤立刻分享朋友的驚人經驗，曾有閨蜜透露想和男友親密時，竟在對方鬍子上聞到「另一個女生私密處的味道」，讓現場全倒抽一口氣，不敢置信。

無尊自爆當過渣男，小三竟是「女鬼」。（戀愛熊天秤提供）

不過外遇最容易露餡的，還是手機通訊紀錄，熊熊分享現在的高階段渣男渣女已不再使用傳統通訊軟體改暱稱這種老招，而是透過蝦皮賣場當掩護，熊熊說:「小三開設空殼賣場，兩人透過賣場的「聊聊」功能對話，包裝成買賣交易以掩人耳目。」

對此，趙國涵律師提醒多數外遇證據確實來自手機，但私自偷看手機可能涉及妨害秘密罪，反而讓抓姦的人吃上官司，蒐證關鍵必須符合「公開」或「授權」條件，例如像男星范姜彥豐透過與妻子粿粿共用的iPad同步照片，因具備共同使用權，較不具侵害隱私爭議，熊熊聽完笑說自己不但會看老公手機，甚至還會刪照片，被黃豪平戲稱不僅侵犯隱私還涉嫌滅證。

