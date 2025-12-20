北捷隨機殺人釀死傷！嘻小瓜發文遭酸 深夜急刪文道歉

〔記者林欣穎／台北報導〕台北捷運M8出口昨（19）日發生隨機攻擊事件，一名男子持煙霧彈與長刀在台北車站及中山捷運站一帶犯案，事件造成4人死亡、多人受傷，震驚社會。藝人嘻小瓜在社群激動表示，隨機殺人應處「唯一死刑」，不過反遭網友質疑他是法盲，嘻小瓜怒嗆網友「真希望躺下的是你本人」掀爭議，事後他緊急刪文發聲道歉。

嘻小瓜為引發爭議的言論道歉。（翻攝自臉書）

嘻小瓜今發文為自己的情緒性發言道歉，認想得不夠周全，「我確實沒有讀過什麼書，但人生經歷記憶當中的是『殺人償命』，所以第一時間，用字遣詞，不是那麼恰當，或許有很多專業問題/法律問題，不在我的能力所能干涉跟代為發言，所以發了沒有相關法律知識的言論。」

嘻小瓜表示，自己一直都在關注社會新聞，覺得很難過，「為什麼那麼多人想活下去，卻不能決定自己的生命終點，我知道現在不是沒有死刑的判決，而是執行程序，確實沒有那麼高，才會覺得應該利用死刑來嚇阻，以為這樣就可以解決問題，思想不周，再次說聲抱歉。」而為避免製造恐慌，他事後也刪除原文，並再次道歉強調會謹慎發言。

