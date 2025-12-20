與蕭敬騰同場地！王齊麟補辦婚禮 傳85桌花費上看300萬

王齊麟與陳詩媛21日在台北萬豪酒店補辦婚禮。（翻攝自Threads）

〔娛樂頻道／綜合報導〕奧運羽球金牌得主王齊麟與前樂天女孩「十元」陳詩媛在今年6月完成結婚登記後，即將於本月21日在台北萬豪酒店補辦婚禮，正式與親友分享人生喜悅。由於夫妻倆橫跨體壇與演藝圈，人脈廣泛，婚禮尚未登場，賓客陣容便已成為外界關注焦點。

根據《壹蘋新聞網》報導，婚宴地點選在台北萬豪酒店「萬豪廳」，巧合的是，該場地去年才剛見證蕭敬騰與Summer（林有慧）的婚禮，話題性十足。外界傳出婚宴規模不小，將席開85桌與整體花費300萬元。不過，王齊麟經紀人隨後出面澄清，實際桌數與金額與傳聞有所落差，相關細節將在婚禮當天對外說明。

在鎂光燈之外，兩人的婚姻生活則展現出截然不同的可愛日常。夫妻倆曾分享，睡前一定會互道「我愛你」，再依偎入睡，浪漫互動令人稱羨；但陳詩媛也笑說，這樣的甜蜜有時會被「羽球魂」打斷。她爆料王齊麟曾在夢中打起羽球，夢話不只在講戰術，甚至還模擬殺球動作，不小心揮到她，讓王齊麟驚醒後立刻道歉，場面既好笑又溫馨。

此外，陳詩媛目前也已懷有身孕，預產期落在明年上半年，雙喜臨門讓這場婚禮更添意義。至於未來寶寶的名字，夫妻倆坦言各自都有想法，但仍在討論中，暫時沒有定案。

