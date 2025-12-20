自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

與蕭敬騰同場地！王齊麟補辦婚禮 傳85桌花費上看300萬

王齊麟與陳詩媛21日在台北萬豪酒店補辦婚禮。（翻攝自Threads）王齊麟與陳詩媛21日在台北萬豪酒店補辦婚禮。（翻攝自Threads）

〔娛樂頻道／綜合報導〕奧運羽球金牌得主王齊麟與前樂天女孩十元」陳詩媛在今年6月完成結婚登記後，即將於本月21日在台北萬豪酒店補辦婚禮，正式與親友分享人生喜悅。由於夫妻倆橫跨體壇與演藝圈，人脈廣泛，婚禮尚未登場，賓客陣容便已成為外界關注焦點。

根據《壹蘋新聞網》報導，婚宴地點選在台北萬豪酒店「萬豪廳」，巧合的是，該場地去年才剛見證蕭敬騰與Summer（林有慧）的婚禮，話題性十足。外界傳出婚宴規模不小，將席開85桌與整體花費300萬元。不過，王齊麟經紀人隨後出面澄清，實際桌數與金額與傳聞有所落差，相關細節將在婚禮當天對外說明。

在鎂光燈之外，兩人的婚姻生活則展現出截然不同的可愛日常。夫妻倆曾分享，睡前一定會互道「我愛你」，再依偎入睡，浪漫互動令人稱羨；但陳詩媛也笑說，這樣的甜蜜有時會被「羽球魂」打斷。她爆料王齊麟曾在夢中打起羽球，夢話不只在講戰術，甚至還模擬殺球動作，不小心揮到她，讓王齊麟驚醒後立刻道歉，場面既好笑又溫馨。

此外，陳詩媛目前也已懷有身孕，預產期落在明年上半年，雙喜臨門讓這場婚禮更添意義。至於未來寶寶的名字，夫妻倆坦言各自都有想法，但仍在討論中，暫時沒有定案。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中