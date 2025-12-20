李光洙確定擔任主持！ 金宇彬、申敏兒婚禮「星友名單」成焦點

金宇彬與申敏兒愛情長跑十年，今（20）日舉行婚禮。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕金宇彬與申敏兒愛情長跑十年，今（20）日於首爾舉行非公開婚禮，正式攜手步入人生新階段。儘管婚禮不對外公開，但相關話題仍在網路上持續發酵，從婚禮形式到受邀賓客名單，都成為粉絲與外界關注焦點。

據了解，婚禮將僅邀請雙方家人與至親好友出席。其中，與金宇彬交情深厚的李光洙已確定擔任婚禮主持人，他的出席也讓外界關注其愛情長跑多年的女友李先彬是否會現身，相關討論在社群平台上不斷延燒。

李光洙（左）和李先彬愛情長跑8年，感情超甜蜜。（翻攝自Naver）

在賓客預測名單中，金宇彬的好友陣容同樣話題十足。被粉絲暱稱為「模特兒界復仇者聯盟」的金英光、李洙赫、洪宗玄、盛駿，被視為極有可能到場祝賀的成員；此外，透過戲劇《學校2013》結下深厚友誼、相識超過12年的李鍾碩，也被點名在預測出席名單中。另一條備受矚目的「趙Line」好友群，包括趙寅成、林周煥、車太鉉、金基邦與裴晟佑，也被認為有機會低調現身。

不過，金宇彬的10年摯友、EXO成員都敬秀（D.O.）則因團體行程撞期，確定無法出席，讓不少粉絲感到惋惜。

至於新娘申敏兒方面，最受關注的賓客之一則是孔曉振。兩人自學生時期兼差模特兒時結識，友情長達20年，之後也在電視劇《我們的藍調時光》中再度合作，私下互動始終密切，被外界視為申敏儿人生重要時刻中不可或缺的存在。

金宇彬、申敏兒喜帖親手插畫及手寫字超溫馨。（翻攝IG）

此外，負責申敏兒造型長達15年的專屬造型師，日前在社群平台曝光婚禮喜帖，意外掀起另一波討論。喜帖以簡約線條素描呈現，新娘戴著冠冕、身穿婚紗，新郎則以旁分髮型搭配領結入畫，風格溫馨又充滿巧思。喜帖上寫著「誠摯邀請您參加金宇彬與申敏兒的婚禮。請一同見證！2025年12月20日晚上7點」，並在插圖旁標註「圖：申敏兒、文：金宇彬」，被解讀為兩人親手參與設計，象徵這段感情的用心與堅定。

