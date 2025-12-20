邊主持邊見習？金宇彬婚禮倒數 網敲碗李光洙下一個結婚

金宇彬（左）和申敏兒今（20）日舉辦婚禮。（翻攝自X）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓星金宇彬與申敏兒將於今（20）日晚間在首爾獎忠洞新羅飯店舉行婚禮，進入倒數最後一天，外界關注焦點不僅落在這對準新人身上，擔任婚禮主持人的李光洙，以及將以賓客身分出席的女友李先彬，也意外成為網友熱議話題。

隨著婚禮消息曝光，網路上陸續出現「捧花會不會丟給李先彬」、「李光洙邊主持邊見習婚禮流程」等玩笑式討論，話題度持續升溫。尤其李先彬過去多次在頒獎典禮及正式場合亮相時，皆以俐落剪裁、極簡風格的穿搭獲得好評，被網友封為「賓客穿搭教科書」，也讓不少人好奇她此次現身婚禮會再度留下代表作，甚至猜測她是否會成為捧花主角。

請繼續往下閱讀...

李光洙（左）和李先彬愛情長跑8年，感情超甜蜜。（翻攝自Naver）

事實上，李光洙與李先彬的甜蜜互動早已多次成為話題。今年第46屆青龍電影獎中，李光洙與金宇彬一同擔任頒獎人，負責揭曉最佳導演獎，當李光洙登台時，鏡頭恰巧捕捉到台下的李先彬，她悄悄朝舞台比出俏皮手勢替男友加油，畫面被放上大銀幕後引起全場尖叫，意外成為當晚最甜名場面。

李先彬比出俏皮小手勢應援男友。（翻攝KBS）

而金宇彬與李光洙私交甚篤，兩人多年來不僅在公開行程中頻頻同行，私下交情也相當深厚，因此婚禮主持人由李光洙擔任並不令人意外。此外，李光洙與新娘申敏儿同樣交情不淺，兩人今年也曾合作Netflix影集《惡緣》，互動默契十足。

金宇彬、申敏兒喜帖親手插畫及手寫字超溫馨。（翻攝IG）

值得一提的是，負責申敏兒造型長達15年的造型師日前在社群平台曝光兩人的婚禮喜帖。喜帖以線條素描呈現，新娘戴著冠冕、身穿婚紗並搭配耳環，新郎則以領結與旁分髮型入畫，設計簡約卻充滿巧思。喜帖上寫道：「誠摯邀請您參加金宇彬與申敏兒的婚禮。請一同見證！2025年12月20日晚上7點。」插圖旁還標註「圖：申敏兒、文：金宇彬」，被解讀為兩人親手製作，溫馨又具紀念意義。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法