北車隨機攻擊釀4死！ 九把刀談危機意識：隨身攜帶口哨

通緝犯張文，昨傍晚於台北車站出口丟擲煙霧彈，隨後至捷運中山站，持開山長刀隨機砍人，圖為警方在北車出口蒐證。（記者方賓照攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台北捷運M8出口昨（19）日發生駭人聽聞的隨機攻擊事件，一名男子持煙霧彈與長刀在台北車站及中山捷運站一帶犯案，造成4人死亡，多人受傷，震驚社會各界。

警方指出，27歲嫌犯張文先先於台北車站投擲煙霧彈，導致現場一片混亂，造成1名民眾死亡、1人嗆傷；隨後嫌犯持長刀逃往中山捷運站，在大馬路上再次丟擲煙霧彈，並隨機持刀攻擊路過民眾，造成另3名無辜民眾喪命。

警方獲報後立即展開圍捕行動，嫌犯逃入附近百貨公司，最終從5樓墜落，緊急送往國泰醫院搶救，仍於晚間7時42分宣告不治。全案共造成4死，詳細犯案動機仍待警方進一步釐清。

歌手蔡詩芸在社群平台發聲。（翻攝Threads）

多位公眾人物也在社群平台發聲。歌手蔡詩芸在Threads上感嘆寫下：「這個世界到底怎麼了？」身為人母的她，道出許多民眾面對突如其來暴力事件的無力與不安。

九把刀表示自己平時就有危機意識。（翻攝臉書）

作家九把刀則在臉書表示，自己平時就有危機意識，「不開玩笑，我3個月前就在PChome買好了應變緊急狀況需要的各種器材。」他也提到，未來將隨身攜帶口哨，提醒自己保持警戒、保護家人，並以「#這是買過清單的冰山一角而已」呼籲大家提高警覺、隨機應變，期盼社會能平安度過動盪時刻。

這起隨機攻擊事件再度引發外界對公共安全與突發暴力防範的關注，相關單位已加強捷運與人潮聚集區域的巡邏與警戒，盼能避免類似悲劇再度發生。

