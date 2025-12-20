自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

北車隨機攻擊釀4死！ 九把刀談危機意識：隨身攜帶口哨

通緝犯張文，昨傍晚於台北車站出口丟擲煙霧彈，隨後至捷運中山站，持開山長刀隨機砍人，圖為警方在北車出口蒐證。（記者方賓照攝）通緝犯張文，昨傍晚於台北車站出口丟擲煙霧彈，隨後至捷運中山站，持開山長刀隨機砍人，圖為警方在北車出口蒐證。（記者方賓照攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台北捷運M8出口昨（19）日發生駭人聽聞的隨機攻擊事件，一名男子持煙霧彈與長刀在台北車站及中山捷運站一帶犯案，造成4人死亡，多人受傷，震驚社會各界。

警方指出，27歲嫌犯張文先先於台北車站投擲煙霧彈，導致現場一片混亂，造成1名民眾死亡、1人嗆傷；隨後嫌犯持長刀逃往中山捷運站，在大馬路上再次丟擲煙霧彈，並隨機持刀攻擊路過民眾，造成另3名無辜民眾喪命。

警方獲報後立即展開圍捕行動，嫌犯逃入附近百貨公司，最終從5樓墜落，緊急送往國泰醫院搶救，仍於晚間7時42分宣告不治。全案共造成4死，詳細犯案動機仍待警方進一步釐清。

歌手蔡詩芸在社群平台發聲。（翻攝Threads）歌手蔡詩芸在社群平台發聲。（翻攝Threads）

多位公眾人物也在社群平台發聲。歌手蔡詩芸在Threads上感嘆寫下：「這個世界到底怎麼了？」身為人母的她，道出許多民眾面對突如其來暴力事件的無力與不安。

九把刀表示自己平時就有危機意識。（翻攝臉書）九把刀表示自己平時就有危機意識。（翻攝臉書）

作家九把刀則在臉書表示，自己平時就有危機意識，「不開玩笑，我3個月前就在PChome買好了應變緊急狀況需要的各種器材。」他也提到，未來將隨身攜帶口哨，提醒自己保持警戒、保護家人，並以「#這是買過清單的冰山一角而已」呼籲大家提高警覺、隨機應變，期盼社會能平安度過動盪時刻。

這起隨機攻擊事件再度引發外界對公共安全與突發暴力防範的關注，相關單位已加強捷運與人潮聚集區域的巡邏與警戒，盼能避免類似悲劇再度發生。

☆拒絕暴力，請撥打110☆

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
☆安心專線：1925
☆生命線協談專線：1995
☆張老師專線：1980

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中