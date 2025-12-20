自由電子報
娛樂 日韓

竹內涼真《10DANCE》賭上全部！等到町田啓太喊奇蹟「非你不可」

〔記者廖俐惠／綜合報導〕Netflix電影《10DANCE》一上線就掀起熱烈討論，竹內涼真、町田啓太暌違8年再次合作，兩人在片中透過舞蹈爆發出的情感，讓人看得心癢癢。竹內涼真在記者會上受訪時也指出，他的對手演員非町田啓太莫屬，直呼這是種奇蹟。

町田啓太（左）、竹內涼真在《10DANCE》記者會上暢談拍攝趣事。（翻攝自Netflix X）町田啓太（左）、竹內涼真在《10DANCE》記者會上暢談拍攝趣事。（翻攝自Netflix X）

《10DANCE》改編自井上佐藤同名漫畫，竹內涼真飾演的「鈴木信也」是拉丁舞的日本冠軍，有一天他應町田啓太飾演的標準舞世界亞軍「杉木信也」的邀請，同意一起為「10Dance 十項舞蹈」競賽訓練，一開始衝突不斷，但隨即深深被對方吸引。

町田啓太、竹內涼真主演的電影《10DANCE》讓觀眾陷入瘋狂，不停大喊要開「卡車」要求拍攝續集。（Netflix提供）町田啓太、竹內涼真主演的電影《10DANCE》讓觀眾陷入瘋狂，不停大喊要開「卡車」要求拍攝續集。（Netflix提供）

竹內涼真、町田啓太及導演大友啟史在17日出席記者會，竹內涼真表示，剛好快要滿31歲生日時決定接下邀約，「我想在32歲之前把自己的一年獻給這部電影，我知道這是個很艱難的挑戰，也要背負著很大的風險，如果不賭上全身、全部，這部電影大概不會成功吧，其實我看到企劃書的瞬間就知道了。」

竹內涼真（左）、町田啓太在《10DANCE》的感情戲是一大亮點。（Netflix提供）竹內涼真（左）、町田啓太在《10DANCE》的感情戲是一大亮點。（Netflix提供）

因此要和誰一起搭檔演出就變得很重要，竹內涼真坦言當初還沒決定杉木信也一角要由町田啓太演出，因此他的內心十分不安，「天啊我竟然接下這個邀約了，我已經沒有退路了，我會和誰搭檔呢？很激動的期待著。」之後得知是町田啓太之後，竹內涼真想著太好了，「我覺得這角色非町田莫屬，而且他比我晚確定演出，我想說這麼難的角色，會不會之後不演了，不過我很開心他對我說，如果我演的話、他也要演。」

町田啓太、竹內涼真在《10DANCE》中透過舞蹈增進感情。（Netflix提供）町田啓太、竹內涼真在《10DANCE》中透過舞蹈增進感情。（Netflix提供）

「我相信如果跟町田一起，還有跟大友導演一起，說不定會出現奇蹟喔！」不過竹內涼真又擔心自己是否能辦得到，笑說自己一下子又像墜入地獄，兩種情緒不停搖擺。町田啓太雖然曾目標想當職業舞者，不過他表示當初學的舞蹈對這次毫無用「舞」之處，從0開始學社交舞，讓他感到相當絕望。

《10DANCE》是竹內涼真（左）、町田啓太雙主演的電影。（翻攝自Netflix X）《10DANCE》是竹內涼真（左）、町田啓太雙主演的電影。（翻攝自Netflix X）

從第一次接觸拉丁舞到殺青大概只有1年，竹內涼真稱中間不可能一直練習，大概只訓練半年左右，最困難的其實是「相信自己做得到」，要到達那樣的境界之前有很多不安以及害怕，「不過超越那個瞬間時帶來了很驚喜，我覺得還好我有相信自己，慶幸有這樣的經驗。」

《10DANCE》町田啓太（左起）、竹內涼真、導演大友啟史。（翻攝自Netflix X）《10DANCE》町田啓太（左起）、竹內涼真、導演大友啟史。（翻攝自Netflix X）

町田啓太印象深刻的則是，導演大友啟史要求他們10 Dance都要學會，包括標準舞5種、拉丁舞5種，「他說10 Dance全都要時，那個瞬間氣氛瞬間凍住了，還說我們可以做到！」竹內涼真一聽也直呼：「真的好硬啊！」

不過他們身為演員，要在短時間就跳得跟專業人士一樣好是不可能的，因此導演大友啟史的團隊設定的目標是「要達到演員跳舞的最高峰」，且這是舞蹈和內心緊緊相連的題材，「演技、舞蹈缺一不可，更要在舞蹈裡面演出愛等各種感情。」大友啟史強調，兩人之間灌注的愛將是這部片的最大看點。

