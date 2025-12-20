自由電子報
娛樂 日韓

彭哥列回來了！《家庭教師》20週年計畫啟動 網感動：終於不是騙人的

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本超人氣動漫《家庭教師HITMAN REBORN！》曾風靡一時，明年適逢電視動畫推出20週年，官方今天（20日）宣布20週年將推出一系列計畫，第一彈就是推出「20週年紀念視覺圖」，象徵彭哥列家族真的回來了。

今天率先公開的視覺圖當中，可以看到里包恩、死氣模式的阿綱身穿白衣以及象徵「天空」顏色的橘色領帶，走在最前頭，率領獄寺、山本、了平、藍波、雲雀、庫洛姆以及10年後六道骸等守護者們，另外還有瓦利亞的XANXUS、史庫瓦羅以及白蘭等人氣角色。另外官方還推出了「20週年紀念PV」，回顧自2006年10月起的電視動畫，並收錄了《Drawing days》、《LISTEN TO THE STEREO!!》等兩首片頭曲。

《家庭教師HITMAN REBORN！》20週年計畫，一次開了X、IG、TikTok以及YouTube等官方頻道。（翻攝自X）《家庭教師HITMAN REBORN！》20週年計畫，一次開了X、IG、TikTok以及YouTube等官方頻道。（翻攝自X）

《家庭教師HITMAN REBORN！》原著為天野明，電視動畫則是從2006年10月起播到2010年9月於在東京電視台播放，這次視覺圖的角色設計也找來當年的總作畫監督的田中將賀擔任。當年《家庭教師HITMAN REBORN！》是《週刊少年Jump》的代表作品之一，不少台灣漫迷人手一本《寶島少年》的原因，就是衝著《家教》而來，儘管漫畫完結了，依舊擁有大批死忠海內外粉絲，周邊商品也沒停過。

《家庭教師HITMAN REBORN！》20週年計畫啟動，宣告彭哥列家族回歸。（翻攝自X）《家庭教師HITMAN REBORN！》20週年計畫啟動，宣告彭哥列家族回歸。（翻攝自X）

只是這幾年來一直傳出動畫有望出續集的消息，但事後證實都只是謠言，總是給人希望又帶來失望，且其動畫製作公司ARTLAND在2017年因負債而倒閉，使得《家教》動畫遙遙無期。如今適逢20週年終於有全新企劃推出，接下來《家教》在Jump Festa 2026也會有特別活動，讓網友感動直呼「回憶殺」、「這次終於不是騙人的吧」。《家庭教師HITMAN REBORN！》電視動畫可在木棉花YouTube頻道收看。

