娛樂 電視

林依晨師妹被時尚雜誌百大點名 第一反應驚訝曝光

〔記者蕭方綺／台北報導〕林依晨師妹林奕嵐憑藉《她和她的她》獲得金鐘獎最具潛力新人獎，近年再以《命中註定那頭鵝》、《X！又是星期一》展現不同角色面貌，獲選國際時尚與文化媒體《DAZED》最新公布的DAZED ASIA 100榜單。

林奕嵐入選DAZED ASIA 100。（翻攝自DAZED）林奕嵐入選DAZED ASIA 100。（翻攝自DAZED）

談及獲選，她坦言第一個反應是意外，甚至反問：「真的有我嗎？」她認為自己仍在表演上持續學習、摸索，思考後發覺：「DAZED看到的也許不是我已經走到哪裡，而是我現在正在路上的樣子。」這份肯定也讓她感受到被理解與鼓勵，她也表示將會繼續精進與耕耘，成為更好的自己。

過去華語影壇中，名導賈樟柯曾入選，資深導演蔡明亮、畢贛以及知名演員舒淇、張震，也都曾受到DAZED的矚目；今年焦點則包括韓國新人團體CORTIS、KATSEYE，還有美國知名歌手SOMBR、Audrey Hobert，可以了解這份榜單對前衛創作者的高度關注。

林奕嵐演出《郵票與舒芙蕾》。（公視提供）林奕嵐演出《郵票與舒芙蕾》。（公視提供）

林奕嵐日前登上《MILK X》雜誌封面，她在訪談中分享曾赴紐約拍攝短片的經驗，形容當地的創作節奏相對緩和，拍攝方式也沒有固定公式，讓她可以在開放的狀態中探索角色。相較之下，台灣的拍攝環境比較像是一場踏實的實戰訓練，劇組與演員多半是資深又專業的前輩，節奏明快、分工精準，也讓她在每一次上鏡前都保持高度專注。她特別提到曾與一位前輩演員對戲，對方帶領她在自然流動的情緒中互相拋接，她說：「對戲的過程就像被催眠一樣」，讓她完全進入角色狀態。在那一刻替她打開了全新的表演感知，也留下非常深刻的震撼與養分。

林奕嵐精品活動邀約不斷。（周子娛樂提供）林奕嵐精品活動邀約不斷。（周子娛樂提供）

行程滿檔的林奕嵐，精品活動邀約不斷，本月曾與周杰倫共同出席Dior活動，也透露最近已完成新劇組拍攝，想利用休假空檔跟家人共度聖誕節。而待播作品《郵票與舒芙蕾》中，她飾演一名展開復仇行動的少女，劇情涉及毒品、霸凌等新穎題材，尚未播出便讓大家好奇她的全新面貌。

