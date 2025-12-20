自由電子報
娛樂 最新消息

YTR韓國外景出糗迷路！凌晨3點捕撈生蠔現場開吃

融融（右）與搭檔咪蕾來到牡蠣工廠，數量驚人非常壯觀。（八大提供）融融（右）與搭檔咪蕾來到牡蠣工廠，數量驚人非常壯觀。（八大提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕YouTuber融融主持八大《自由的旅行者》，全新第二季韓國行今（20日）晚八點首播登場。融融與韓國YouTuber咪蕾結伴，從南部釜山出發，以自駕方式沿著海線一路北上，最後抵達終點站首爾。融融首要任務負責駕駛，但還沒出發就遇到租車場找不到出口的糗事，繞了半天始終找不到指引標示，一度走錯方向當下考驗倒車能力，坐在副駕的咪蕾忍不住開口：「還好不是我開車。」

融融與咪蕾抵達釜山後，咪蕾掏出私藏的口袋名單-傳統烤腸老店，熟門熟路帶著融融直接到習慣用餐的位置，準備大快朵頤一番。店家大姐得知融融才剛新婚，直誇他長得可愛、是女生喜歡的類型，甚至還猜測他只有28歲，與實際年齡直接少了5歲，聽得融融樂開懷，邊吃邊努力幫大姐推銷烤腸店。

融融（右）與搭檔咪蕾（左）凌晨3點出發拍攝捕撈牡蠣過程。（八大提供）融融（右）與搭檔咪蕾（左）凌晨3點出發拍攝捕撈牡蠣過程。（八大提供）

隨後一行人前往全韓國最大的生蠔產地「統營」，也是咪蕾父親的家鄉。融融與咪蕾為了體驗出海捕撈實況，兩人搭上黎明前的捕撈船，特別在凌晨3點出發。看見滿船新鮮牡蠣打撈上岸，融融與咪蕾驚呼不斷，忍不住現場開吃。融融將生蠔一口吞下肚，表情立刻皺成一團：「好鹹！」隨即卻又稱讚毫無腥味、極度鮮甜。韓國八成的生蠔產量全來自統營，因此當兩人來到當地隨處成堆的牡蠣山，非常壯觀。

融融、咪蕾實際走訪當地生蠔加工場，現場近40位的大姐們以熟練速度處理牡蠣，每人平均3秒解決一顆，一天產量累計最高可達80公斤的生蠔，換算薪資約有24萬韓元，相當於台幣5千塊。這對生長在雲林海線的融融來說，統營不僅有親切感，體驗牡蠣開殼挖生蠔一點都不陌生。首站的釜山之旅，讓融融、咪蕾都留下難忘回憶。

