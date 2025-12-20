自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

湯昇榮、鄭乃方回顧「中壢事件」！重現被遺忘的歷史：我有使命

〔記者林欣穎／台北報導〕台視《台灣名人堂》今（20）日將專訪電影《那張照片裡的我們》導演湯昇榮與鄭乃方，暢談兩位導演攜手執導電影的幕後甘苦與創作歷程。

湯昇榮（左）、鄭乃方首度合作執導《那張照片裡的我們》。（台視提供）湯昇榮（左）、鄭乃方首度合作執導《那張照片裡的我們》。（台視提供）

《那張照片裡的我們》將鏡頭拉回1977年「中壢事件」，透過三位年輕演員之間的友情、愛情與理想故事，帶領觀眾重返充滿變革與勇氣的時代。

曾監製《茶金》、《火神的眼淚》等多部優質臺劇的湯昇榮，此次首度執導電影，身為客家人的他表示，許多臺灣人至今仍對「中壢事件」感到陌生，這段在臺灣民主發展歷程佔有重要地位的歷史，因當年未有媒體完整報導而被逐漸遺忘，希望透過這部電影觸動觀眾，讓大眾能一探這個歷史輪廓。湯昇榮非常享受「導演」這個單純的創作角色：「我覺得我有個使命，可以去推動一些事情。」他也笑說，雖然很想繼續當導演、單純地做創作，但未來也不排除把更多導演工作交給鄭乃方。

鄭乃方則感性分享，在試映會後，許多住中壢或桃園的朋友回家詢問長輩，才慢慢拼湊出當年鄰里間流傳的片段記憶，更讓不少80、90年代出生的觀眾對家鄉發生過如此震撼的事件感到驚訝，令他相當動容，表示：「這部電影觸動了大家想去一探歷史輪廓的慾望，這正是我們最想帶給觀眾的部分。」。

談及首次與湯昇榮合作，鄭乃方形容像是「隨時會有不同的視角在提醒你」，即使兩人對於細節相當吹毛求疵，卻也正因如此，讓作品在敘事與情感層次上更加完整。鄭乃方也表示，導演首先必須拍對得起自己的作品：「你要真的對這個東西有感受，而且要真誠。」因此自己的創作始終回望自身成長的過程，也離不開所生活的土地。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中