自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

名廚曝私藏美味！帶媽上節目煮鹹粥 江振誠樂當二廚

〔記者林欣穎／台北報導〕TVBS前主播、製作人蔣雅淇錄製《暖廚家味》，每集拜訪一位暖廚，介紹一道關於「家」的獨門料理。第一集由國際名廚江振誠打頭陣，與媽媽攜手烹煮屬於江家人情味的「鹹粥」，一碗鹹粥蘊含著江振誠的醫生阿公對病人的關懷與分享，江振誠表示，分享也成為母親和自己的料理態度，還透露從小帶便當，媽媽就會準備2個，讓他能在學校與其他同學分享美味。

江振誠（左起）和媽媽在《暖廚家味》和主持人蔣雅淇分享家的滋味。（TVBS提供）江振誠（左起）和媽媽在《暖廚家味》和主持人蔣雅淇分享家的滋味。（TVBS提供）

江振誠在節目帶著蔣雅淇逛家門外認養的稻田，以及當地傳統市場的魚攤，還開箱親手設計的宜蘭住家，讓觀眾一窺國際名廚的廚房模樣。江振誠本次與媽媽聯手熬煮「鹹粥」，他解釋選擇鹹粥，源於過去家中三代同堂，阿公是醫生，阿公為家境不優渥的病人看診後，會端上一碗熱騰騰的鹹粥招待他們，並告訴對方「不用收錢」。對江振誠而言，鹹粥有飽足感又有誠意、代表滿滿的台灣味。

江振誠每到國外，也總會以鹹粥介紹自己是從哪裡來，藉由鹹粥帶出自己料理的態度─「分享」，他還透露：「小時候上學，媽媽會幫我準備2個便當，一個自己吃、另一個就可以和同學分享。」

江振誠（左）和媽媽聯手烹煮鹹粥。（TVBS提供）江振誠（左）和媽媽聯手烹煮鹹粥。（TVBS提供）

江振誠難得和媽媽在鏡頭前聯手做料理，他樂得當起二廚，江媽媽一聲：「弟弟，給我那個胡椒！」江振誠立刻將胡椒撒進鍋中，配合默契滿分，隨後他主動幫媽媽熬竹筍高湯，還在鏡頭前示範秘訣。

他將竹筍直接丟進鍋裡熬煮，結束才將竹筍去皮，他解釋：「如此高湯既能有竹筍的鮮味，竹筍本身也不會失去甜味。」江振誠對食物的態度，不少傳承自媽媽充滿愛的料理哲學，他表示從小媽媽料理三餐從不是煮一桌菜，而是四桌菜，他解釋家中三兄妹和爸爸，每人口味都不同，所以媽媽每天都要煮出各自搭配的套餐，「若一個人吃三道菜，五個人就要端出十五種菜色」。《暖廚家味》今（20）日起，每周六下午1點TVBS42頻道、每週日下午4點MOD精采台播出。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中