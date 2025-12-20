北捷攻擊釀4死！蔡允潔情緒潰堤痛斥嫌犯「你憑什麼剝奪人生」

蔡允潔痛斥北捷隨機傷人嫌犯。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕台北捷運今（19日）傍晚發生嚴重隨機攻擊事件，27歲張姓男子先在台北車站外投擲多枚煙霧彈製造混亂，隨後轉往中山站誠品南西商場持刀攻擊民眾，釀成重大死傷。事件延燒社會怒火，蔡允潔沉痛發聲字字情緒潰堤，直言「你不配當人」，痛斥嫌犯剝奪無辜者活下去的權利。

蔡允潔稍早寫下長文，坦言中午接到一通「完全不想面對的電話」，得知一名「那麼善良義氣、有才華的老師」突然離世，至今仍難以接受，甚至希望隔天醒來一切只是一場夢。她表示自己強忍悲痛情緒，仍必須繼續帶孩子生活，直到傍晚看到網路上相關新聞，情緒瞬間潰堤，「真的是氣到發抖！憑什麼那麼努力活著的人，沒有選擇的權利就被帶走？」

蔡允潔更在文中連續質問「你到底憑什麼」，怒斥嫌犯「不配當人，連垃圾都不算」，強調不論經歷過什麼，都不該傷害無辜的人。不僅如此，蔡允潔更在留言區持續發聲，痛心表示「我們到底要怎麼教小孩？我希望她幫助別人，可是這個社會為什麼這樣...」直指事件不只奪走生命，也重擊整個社會對善與努力活著的信念。

