自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

北捷攻擊釀4死！蔡允潔情緒潰堤痛斥嫌犯「你憑什麼剝奪人生」

蔡允潔痛斥北捷隨機傷人嫌犯。（翻攝自臉書）蔡允潔痛斥北捷隨機傷人嫌犯。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕台北捷運今（19日）傍晚發生嚴重隨機攻擊事件，27歲張姓男子先在台北車站外投擲多枚煙霧彈製造混亂，隨後轉往中山站誠品南西商場持刀攻擊民眾，釀成重大死傷。事件延燒社會怒火，蔡允潔沉痛發聲字字情緒潰堤，直言「你不配當人」，痛斥嫌犯剝奪無辜者活下去的權利。

蔡允潔稍早寫下長文，坦言中午接到一通「完全不想面對的電話」，得知一名「那麼善良義氣、有才華的老師」突然離世，至今仍難以接受，甚至希望隔天醒來一切只是一場夢。她表示自己強忍悲痛情緒，仍必須繼續帶孩子生活，直到傍晚看到網路上相關新聞，情緒瞬間潰堤，「真的是氣到發抖！憑什麼那麼努力活著的人，沒有選擇的權利就被帶走？」

蔡允潔更在文中連續質問「你到底憑什麼」，怒斥嫌犯「不配當人，連垃圾都不算」，強調不論經歷過什麼，都不該傷害無辜的人。不僅如此，蔡允潔更在留言區持續發聲，痛心表示「我們到底要怎麼教小孩？我希望她幫助別人，可是這個社會為什麼這樣...」直指事件不只奪走生命，也重擊整個社會對善與努力活著的信念。

☆拒絕暴力，請撥打110☆

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
☆安心專線：1925
☆生命線協談專線：1995
☆張老師專線：1980

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中