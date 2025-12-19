日韓星光搶先到台南 UNIS狂讚美食、鄭恩地愛上牛肉湯

〔記者洪瑞琴／台南報導〕尖叫聲準備好了嗎？「2026台南好young」首場搖滾耶誕演唱會將於明（20）日晚間登場，日本歌手川西奈月、宮崎薰，以及韓國超人氣女團UNIS、影視歌三棲女神鄭恩地，今（19）日已陸續抵達台南暖身備戰，星光一現身就讓粉絲期待值瞬間破表。

宮崎薰向台南粉絲問好。（記者洪瑞琴攝）

ASKA飛鳥涼之女宮崎薰首度來台南演出，選在耶誕節前夕圓夢登台，她直呼心情「真的像奇蹟一樣」。她曾發行耶誕歌曲，特別喜愛節慶中感恩與祝福的氛圍，期待與歌迷一起留下難忘回憶。

川西奈月甜美笑容。（記者洪瑞琴攝）

透明系女聲川西奈月憑〈理想的女孩〉在社群平台累積突破3億次播放，迅速在亞洲走紅。首次站上台南舞台，她坦言既緊張又期待，希望用歌聲打動現場歌迷。她提前抵達台南，不僅前往天壇參拜，也對鱔魚意麵充滿好奇，番茄軟糖、哈密瓜與小番茄糖葫蘆更讓她一吃就愛上。

韓國超人氣女團UNIS可愛爆萌。（記者洪瑞琴攝）

韓國超人氣女團UNIS面對滿桌水果與珍珠奶茶，成員們驚喜連連，頻頻用中文大喊「好吃！」直呼台南美食太犯規，也期待把這股好心情化為舞台上的滿滿活力。

影視歌三棲女神鄭恩地今日已抵達台南暖身備戰。（記者洪瑞琴攝）

擁有招牌「月亮笑眼」的鄭恩地笑說，很榮幸能在台南提早過耶誕節，已為演出做好萬全準備。得知她喜愛牛肉料理，市長黃偉哲特別端上清燙牛肉湯，熱呼呼的滋味讓她讚不絕口，也更期待演出後直奔夜市。

市長黃偉哲（右）準備台南牛肉湯招待鄭恩地。（記者洪瑞琴攝）

市長黃偉哲於大員皇冠假日酒店設宴歡迎，端出台南在地農特產品與當季水果，並致贈蘭花絲巾傳遞祝福，讓藝人一抵台就感受到滿滿台南熱情。

台南市長黃偉哲幽默介紹台南特產，讓川西奈月、宮崎薰驚喜好奇。（記者洪瑞琴攝）

首場搖滾耶誕演唱會將於明晚6點至10點在永華市政中心西側廣場登場，卡司包括動力火車、告五人、鄭恩地、UNIS、川西奈月、宮崎薰、AcQUA源少年、JUD陳泳希、紫月光，主持人由籃籃與李多慧搭檔，邀粉絲一起迎接最熱鬧的台南跨年序曲。

可愛的小蕃茄糖葫蘆讓日、韓星大讚好吃。（記者洪瑞琴攝）

