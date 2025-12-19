「馬」到成功 2026年5生肖換工作發大財

命理專家小孟老師分享2026年可以考慮轉殖的5生肖。（圖取自freepik）

〔娛樂頻道／綜合報導〕你累了嗎？工作讓你疲憊不堪嗎？想要轉換跑道的人看這邊，命理專家小孟老師指出2026年有5個生肖特別適合換工作，也能在事業發展上更容易有加薪、轉職、升遷機會，如果遇到合作工作邀約，可以考慮換工作囉。

▲生肖狗

屬狗的人在2026年較容易出現被挖角或獲親友介紹工作的情況，只要薪資與條件符合期待，轉職後不排除有晉升主管甚至更高職位的可能。

▲生肖龍

屬龍的人有「區域變動」的機會，建議考慮更換工作地點，例如北部可往中南部發展，藉由地域轉換，可能接觸到不同產業或開拓新的商機。

▲生肖猴

屬猴的人在2026年適合嘗試轉換部門或單位，透過新的工作環境，有機會認識不同的合作夥伴。若對目前的工作氛圍感到不適，調整單位後或能改善人際關係與工作心情。

▲生肖雞

屬雞的人可以多留意身邊同事動態，因為對方很可能就是你的貴人。若有離職同事在新公司發展順利，未來可能會透過他為你帶來新的工作機會，只要保持正向態度，轉職機運有望出現。

▲生肖牛

屬牛的人可主動透過網路平台尋找職缺，較容易找到條件更佳的公司，並有助於提升生活品質。若目前工作感到疲累或倦怠，轉換環境可能帶來不同的發展。

☆民俗說法僅供參考☆

