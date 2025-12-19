自由電子報
娛樂 音樂

（影）台語歌手吳申梅助攻 主動電話通知檢警「攏是假」

多次入圍金曲獎的台語歌手吳申梅近日加入「打詐｣行列。（翻攝自臉書）多次入圍金曲獎的台語歌手吳申梅近日加入「打詐｣行列。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕多次入圍金曲獎的台語歌手吳申梅近日加入「打詐｣行列，與台南市政府警察局第二分局攜手拍攝假檢警詐騙防治宣導影片，希望透過她的提醒和影響力，讓大眾提高警覺，避免民眾落入詐騙圈套。

詐騙集團以電話謊稱自己是檢警這招雖然老套，不過還是有許多人上當。近年常有詐騙集團假冒檢察官、警察、司法機關人員謊稱民眾涉及刑案，要求監管帳戶或交付金錢，利用公務機關公信力及被害人的緊張心理，一步步引導被害人落入圈套。

吳申梅與台南市政府警察局第二分局攜手拍攝假檢警詐騙防治宣導影片。（翻攝自臉書）吳申梅與台南市政府警察局第二分局攜手拍攝假檢警詐騙防治宣導影片。（翻攝自臉書）

吳申梅2013年間發行首張台語專輯《思念無罪》就入圍第24屆金曲獎「最佳臺語女歌手獎」及「最佳臺語專輯獎」，2017年再推出第2張專輯《咱攏要幸福》，並邀請蕭煌奇、蕭賀碩、戴佩妮等多位金曲獎常客共同製作，隔年也憑藉該專輯入圍第廿九屆最佳台語女歌手獎。警方就是看中吳申梅的影響力，特別在歲末年終提醒民眾：真正的檢警機關不會以電話通知辦案，更不會要求匯款、交付提款卡或操作ATM。

