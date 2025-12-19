自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

導演爸媽錯把范冰冰當白冰冰！被爆掛著濃鼻涕就轉身問如何

今導演張吉安（中）攜片中飾演范冰冰兒女的白潤音（左）、許恩怡（右）一同出席《地母》記者會。（記者陳奕全攝）今導演張吉安（中）攜片中飾演范冰冰兒女的白潤音（左）、許恩怡（右）一同出席《地母》記者會。（記者陳奕全攝）

〔記者許世穎／台北報導〕范冰冰勇奪金馬影后的《地母》今（19）日舉辦記者會，導演張吉安攜片中飾演范冰冰兒女的白潤音、許恩怡一同出席。張吉安大讚范冰冰哭戲連鼻涕濃稠都能控制，甚至一喊「卡」還掛著鼻涕問他演得如何，更搞笑的是，他爸媽一度以為他要合作的對象是白冰冰，讓人沒到場的范冰冰仍是話題焦點。

張吉安在金馬獎頒獎典禮隔天又和范冰冰通了超過一小時的電話。（記者陳奕全攝）張吉安在金馬獎頒獎典禮隔天又和范冰冰通了超過一小時的電話。（記者陳奕全攝）

張吉安透露，金馬獎頒獎典禮隔天，他又和范冰冰通了超過一小時的電話，對方情緒仍相當激動，甚至邊聊邊落淚。他表示，范冰冰前一晚與李安相談甚歡，手機幾乎被祝賀訊息塞爆，「她說回了超過七百則訊息，很多多年未聯絡的演員朋友、甚至一線大咖都替她感到開心。」

談到范冰冰封后，張吉安直言這個結果「很震撼」，身邊不少人都替他們高興，而范冰冰本人也感性回顧這段合作歷程，形容一路走來相當不可思議。她更主動提及未來再度合作的可能，笑稱張吉安是她的「幸運之神」，只要題材合適，隨時願意再攜手。

許恩怡讚嘆范冰冰對工作的投入程度。（記者陳奕全攝）許恩怡讚嘆范冰冰對工作的投入程度。（記者陳奕全攝）

許恩怡也形容范冰冰對工作極度投入，且與各部門溝通順暢，從不只顧自己，「她每天都是最早到、最晚收工的人。」張吉安則在一旁笑補充：「她是敷著面膜來片場，也敷著面膜下班。」許恩怡也透露，即使拍到深夜，范冰冰依然精神滿滿，幾乎沒看過她狀態不到滿分的時候，甚至笑說：「她一下車就開始敷黑面膜，早上黑的、晚上白的。」

白潤音。（記者陳奕全攝）白潤音。（記者陳奕全攝）

除了保養方式令人印象深刻，范冰冰的飲食習慣也讓導演難忘。張吉安笑說曾被邀請試吃，「我吃一口就覺得不是人類會吃的，味道很生澀。」許恩怡則表示，因拍攝需求常需大量上妝，對皮膚負擔不小，但范冰冰大方分享面膜，讓她幾乎天天敷，「皮膚真的有變好，維持狀態其實很不容易。」

張吉安透露范冰冰是「敷著面膜來片場，也敷著面膜下班。」（記者陳奕全攝）張吉安透露范冰冰是「敷著面膜來片場，也敷著面膜下班。」（記者陳奕全攝）

張吉安更說，片中哭戲開拍前，范冰冰竟主動詢問鼻涕該呈現何種狀態，還提到曾受瓊瑤指導哭戲細節。導演則明確要求「鼻涕要濃、不能斷」，范冰冰聽完後自信表示一次到位即可，不必反覆拍攝。結果拍完瞬間，她立刻恢復冷靜詢問：「這樣可以嗎？」讓張吉安大為佩服，「她鼻涕還掛在空中，人已經回神了。」許恩怡也透露，自己曾私下請教范冰冰如何掌握完美哭戲，對方僅淡淡回覆：「多感受、多體驗生活。」簡短卻直指核心。

此次合作中，范冰冰曾對張吉安說過一句話：「導演，你可以摧毀我的臉。」張吉安也毫不手軟，讓她徹底改頭換面，幾乎認不出原貌，這份毫無保留的投入，也成就了她人生首座金馬影后。張吉安笑說，如今反而吸引不少演員主動毛遂自薦，甚至在本屆金馬酒會上，林柏宏也跑來開玩笑說：「導演，你也可以摧毀我的臉。」

有趣的是，張吉安還分享當初帶范冰冰回家跟父親學畫符、解降，沒想到母親一見到她竟脫口而出：「原來你就是那個白冰冰！」讓范冰冰當場愣住。張吉安笑說，母親平時常看台灣綜藝，甚至買過白冰冰的傳記，反而對本尊更熟悉。

白潤音（左）、許恩怡（右）在《地母》中飾演范冰冰兒女。（記者陳奕全攝）白潤音（左）、許恩怡（右）在《地母》中飾演范冰冰兒女。（記者陳奕全攝）

《地母》目前已在台舉辦先行場放映，張吉安透露，有場映後見到自己十分欣賞的歌手陳珊妮，讓他相當感動，「當年《金蘭荖葉》在金馬創投拿下百萬首獎，就是她頒的。」一向維持一年一部作品節奏的他，也坦言因宣傳《地母》，原定今年開拍的《金蘭荖葉》將延至明年中，目前尚未正式籌備。

目前范冰冰的金馬獎座仍留在馬來西亞，張吉安透露，她將於跨年期間前往當地，兩人已相約在12月30日共進晚餐，屆時他會親手將獎座交到她手中。《地母》全台上映。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中