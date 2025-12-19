自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

立威廉抗癌成功肺部卻有結節 再爆「手術一度出意外」

立威廉7月底得知罹患甲狀腺癌二期，歷經2次手術、長達數月復原，目前已恢復正常生活。（記者胡舜翔攝）立威廉7月底得知罹患甲狀腺癌二期，歷經2次手術、長達數月復原，目前已恢復正常生活。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕立威廉7月底得知罹患甲狀腺癌二期，歷經2次手術、長達數月復原，目前已恢復正常生活。今受訪時，他說醫師向他確認，甲狀腺治療已達百分之百效果，但仍需長期追蹤、注意休息與飲食，但他也因檢查發現肺部有結節，目前每三個月都要持續追蹤中，「如果沒有再長就沒事，希望不要再動手術。」

立威廉秀出手術疤痕，透露手術其實並不如外界想像順利。（記者胡舜翔攝）立威廉秀出手術疤痕，透露手術其實並不如外界想像順利。（記者胡舜翔攝）

相關新聞：立威廉罹癌後首露面「秀8公分傷疤」 認了：怕不能看女兒長大

立威廉透露，手術其實並不如外界想像順利，醫師曾不慎切到「乳糜管」，導致他一段時間完全不能碰任何油脂，只能喝果汁、牛奶和水，「那段時間真的很難熬。」太太每天變化清湯、三明治替他準備飲食，他也必須每週回醫院待上一整天追蹤治療，「本來家裡很多事都是我在處理，那幾個月卻像殘廢一樣，什麼都要別人照顧，心裡其實很不好受。」

立威廉感謝太太Joyce與85歲母親的付出。（記者胡舜翔攝）立威廉感謝太太Joyce與85歲母親的付出。（記者胡舜翔攝）

談到10歲女兒Harper，立威廉從一開始就沒有隱瞞病情，「我跟她說，daddy要去開刀，但妳放心，醫生會把問題解決，我會很快回來陪妳。」女兒雖然年紀小，卻懂得什麼是生病，還會到病房陪他玩牌、聊天、畫卡片給他，「我其實不太想讓她記住我躺在病床上的樣子，畢竟她還是小朋友，但她的貼心真的讓我很感動。」

立威廉也感性提到太太Joyce與85歲母親的付出。手術期間，太太一肩扛起照顧丈夫、孩子與長輩的責任，「她真的很辛苦，但每一件事都做到位。」而母親雖然行動不便，仍想來為他做飯，「當媽媽的永遠把你當小孩，她的心一直都在我身上。」他坦言自己與太太相伴20年，這場病讓他更深刻體會家人的重量與陪伴的可貴。

這場病也讓立威廉重新思考工作與人生節奏。（記者胡舜翔攝）這場病也讓立威廉重新思考工作與人生節奏。（記者胡舜翔攝）

這場病也讓立威廉重新思考工作與人生節奏。他坦言已明顯減少工作量，「如果我不想工作，今天就可以宣布退休了，但我還想做，只是不想再那麼拚。」未來會以旅遊類型內容的短影音、為主，拍些開心、有趣的作品，「前20年已經努力過了，現在工作是為了興趣，不是為了拚命賺錢。」

談到大病一場後最大的改變，他說學會真正把「休息」當成一件重要的事，「以前熬夜，睡一覺就好，現在會怕睡著就醒不來。」也因此更珍惜與家人相處的時間，「我會直接跟女兒、媽媽說『我愛妳』，見面就親一下。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中