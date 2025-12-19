立威廉抗癌成功肺部卻有結節 再爆「手術一度出意外」

立威廉7月底得知罹患甲狀腺癌二期，歷經2次手術、長達數月復原，目前已恢復正常生活。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕立威廉7月底得知罹患甲狀腺癌二期，歷經2次手術、長達數月復原，目前已恢復正常生活。今受訪時，他說醫師向他確認，甲狀腺治療已達百分之百效果，但仍需長期追蹤、注意休息與飲食，但他也因檢查發現肺部有結節，目前每三個月都要持續追蹤中，「如果沒有再長就沒事，希望不要再動手術。」

立威廉秀出手術疤痕，透露手術其實並不如外界想像順利。（記者胡舜翔攝）

立威廉透露，手術其實並不如外界想像順利，醫師曾不慎切到「乳糜管」，導致他一段時間完全不能碰任何油脂，只能喝果汁、牛奶和水，「那段時間真的很難熬。」太太每天變化清湯、三明治替他準備飲食，他也必須每週回醫院待上一整天追蹤治療，「本來家裡很多事都是我在處理，那幾個月卻像殘廢一樣，什麼都要別人照顧，心裡其實很不好受。」

立威廉感謝太太Joyce與85歲母親的付出。（記者胡舜翔攝）

談到10歲女兒Harper，立威廉從一開始就沒有隱瞞病情，「我跟她說，daddy要去開刀，但妳放心，醫生會把問題解決，我會很快回來陪妳。」女兒雖然年紀小，卻懂得什麼是生病，還會到病房陪他玩牌、聊天、畫卡片給他，「我其實不太想讓她記住我躺在病床上的樣子，畢竟她還是小朋友，但她的貼心真的讓我很感動。」

立威廉也感性提到太太Joyce與85歲母親的付出。手術期間，太太一肩扛起照顧丈夫、孩子與長輩的責任，「她真的很辛苦，但每一件事都做到位。」而母親雖然行動不便，仍想來為他做飯，「當媽媽的永遠把你當小孩，她的心一直都在我身上。」他坦言自己與太太相伴20年，這場病讓他更深刻體會家人的重量與陪伴的可貴。

這場病也讓立威廉重新思考工作與人生節奏。（記者胡舜翔攝）

這場病也讓立威廉重新思考工作與人生節奏。他坦言已明顯減少工作量，「如果我不想工作，今天就可以宣布退休了，但我還想做，只是不想再那麼拚。」未來會以旅遊類型內容的短影音、為主，拍些開心、有趣的作品，「前20年已經努力過了，現在工作是為了興趣，不是為了拚命賺錢。」

談到大病一場後最大的改變，他說學會真正把「休息」當成一件重要的事，「以前熬夜，睡一覺就好，現在會怕睡著就醒不來。」也因此更珍惜與家人相處的時間，「我會直接跟女兒、媽媽說『我愛妳』，見面就親一下。」

