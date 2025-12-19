黃明志捲網紅命案 尿檢神奇陽轉陰 高大成喊離譜

法醫高大成（左）認為謝侑芯命案當時黃明志有作尿檢，結果比較可靠。（本報合成圖，資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕大馬歌手黃明志今年10月捲入網紅「護理師女神」謝侑芯命案，目前未能證實黃明志與命案有直接相關聯，但他當場被搜出藥丸，且剛開始尿檢呈現4種毒品陽性反應，遭當地檢方依持毒、吸毒等罪嫌起訴。黃明志本人大喊冤枉且否認相關罪名，事隔2個月後，黃明志律師昨（18）出庭時宣稱黃明志正式驗尿報告呈陰性反應，引發輿論譁然，這個陽轉陰的神奇反轉，也引來法醫高大成提出自己的見解。

黃明志今在網路發文，指近期是他人生最低谷。（翻攝自臉書）

黃明志今（19）在社群發文，表示近期應該是他人生中的最低谷，工作全沒了，還要被眾人指指點點，黃明志嘆「家人和同事要遭到異樣的眼光看待…我也已經很久很久沒出門了」。由於黃明志律師宣稱尿檢報告呈陰性，他也開心說收到法庭傳來好消息，更表示「過幾天要上法庭了，希望判決跟昨天聽到的一樣」，他也感謝外界的祝福和關心，感謝所有為他說話的人。

高大成不清楚馬來西亞檢警作法，但他指出在台灣，若要進行二次採檢，會從毛髮檢測。（資料照，記者蔡淑媛攝）

法醫高大成今接受媒體電話採訪，對於尿檢驗讀陽轉陰的可能性，表示：警方現場驗尿的可信度很高，當初驗出結果顯示為陽性，基本上就是有時用藥物，不過考慮到藥物會在5天內排出體外，如果二次尿液檢測在5天後，的確會測不到毒品反應。

高大成不清楚馬來西亞檢警作法，但他指出在台灣，若要進行二次採檢，會從毛髮檢測，因為藥物殘療在毛髮中的時間可達多月，最長可以查到半年內是否吸毒，若僅以尿液檢測，過程不夠嚴謹。倘若嫌疑犯是光頭，沒有頭髮可供檢測，高大成表示可從陰毛、腿毛著手。

