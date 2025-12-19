自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 亞洲

黃明志捲網紅命案 尿檢神奇陽轉陰 高大成喊離譜

法醫高大成（左）認為謝侑芯命案當時黃明志有作尿檢，結果比較可靠。（本報合成圖，資料照）法醫高大成（左）認為謝侑芯命案當時黃明志有作尿檢，結果比較可靠。（本報合成圖，資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕大馬歌手黃明志今年10月捲入網紅「護理師女神」謝侑芯命案，目前未能證實黃明志與命案有直接相關聯，但他當場被搜出藥丸，且剛開始尿檢呈現4種毒品陽性反應，遭當地檢方依持毒、吸毒等罪嫌起訴。黃明志本人大喊冤枉且否認相關罪名，事隔2個月後，黃明志律師昨（18）出庭時宣稱黃明志正式驗尿報告呈陰性反應，引發輿論譁然，這個陽轉陰的神奇反轉，也引來法醫高大成提出自己的見解。

黃明志今在網路發文，指近期是他人生最低谷。（翻攝自臉書）黃明志今在網路發文，指近期是他人生最低谷。（翻攝自臉書）

黃明志今（19）在社群發文，表示近期應該是他人生中的最低谷，工作全沒了，還要被眾人指指點點，黃明志嘆「家人和同事要遭到異樣的眼光看待…我也已經很久很久沒出門了」。由於黃明志律師宣稱尿檢報告呈陰性，他也開心說收到法庭傳來好消息，更表示「過幾天要上法庭了，希望判決跟昨天聽到的一樣」，他也感謝外界的祝福和關心，感謝所有為他說話的人。

高大成不清楚馬來西亞檢警作法，但他指出在台灣，若要進行二次採檢，會從毛髮檢測。（資料照，記者蔡淑媛攝）高大成不清楚馬來西亞檢警作法，但他指出在台灣，若要進行二次採檢，會從毛髮檢測。（資料照，記者蔡淑媛攝）

法醫高大成今接受媒體電話採訪，對於尿檢驗讀陽轉陰的可能性，表示：警方現場驗尿的可信度很高，當初驗出結果顯示為陽性，基本上就是有時用藥物，不過考慮到藥物會在5天內排出體外，如果二次尿液檢測在5天後，的確會測不到毒品反應。

高大成不清楚馬來西亞檢警作法，但他指出在台灣，若要進行二次採檢，會從毛髮檢測，因為藥物殘療在毛髮中的時間可達多月，最長可以查到半年內是否吸毒，若僅以尿液檢測，過程不夠嚴謹。倘若嫌疑犯是光頭，沒有頭髮可供檢測，高大成表示可從陰毛、腿毛著手。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品。毒品防治諮詢專線：0800-770-885☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中