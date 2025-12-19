自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

舒華感性告白桃園 社群影片首播點閱破百萬

韓國人氣女團i-dle台灣成員舒華為桃園拍攝觀光宣傳影片。（翻攝自IG）韓國人氣女團i-dle台灣成員舒華為桃園拍攝觀光宣傳影片。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕韓國人氣女團i-dle台灣成員舒華為桃園拍攝觀光宣傳影片，受到許多Neverland（粉絲名）喜愛，不但大讚舒華在影片裡美爆了，更表示從影片當中看到桃園另一種不同的美。影片上架至今在多個平台點閱破百萬，不但引發高度討論，同時也增加城市好感度。

舒華來自桃園，介紹家鄉更是讓人感到溫暖。（翻攝自IG）舒華來自桃園，介紹家鄉更是讓人感到溫暖。（翻攝自IG）

這部影片以「90秒帶你走進舒華心裡的桃園」為題，緩緩敘述著舒華回到家鄉帶給她的能量、勇氣、安心，在桃園，舒華可以卸下舞台光環，做回最真實的自己，用最日常的步伐享受片刻悠閒。影片中也介紹了桃園的大溪老街、小烏來、橫山書法藝術館、福仁宮等景點，傳達出桃園的溫度。

「來桃園，舒華的家鄉」在串流平台上架2日瀏覽量突破百萬。（翻攝自IG）「來桃園，舒華的家鄉」在串流平台上架2日瀏覽量突破百萬。（翻攝自IG）

桃園新聞處長羅楚東認為，舒華以桃園人身分為家鄉代言，是美事一樁，也希望相關宣傳時效持續發酵。觀光旅遊局也表示「來桃園，舒華的家鄉」採取多平台分眾曝光及國際社群協作，影片上架僅兩日，在IG、YouTube及其他串流平台總瀏覽量已突破100萬次，同時也吸引大量韓文、英文、日文粉絲留言，表示「原來桃園這麼美」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中