舒華感性告白桃園 社群影片首播點閱破百萬

韓國人氣女團i-dle台灣成員舒華為桃園拍攝觀光宣傳影片。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕韓國人氣女團i-dle台灣成員舒華為桃園拍攝觀光宣傳影片，受到許多Neverland（粉絲名）喜愛，不但大讚舒華在影片裡美爆了，更表示從影片當中看到桃園另一種不同的美。影片上架至今在多個平台點閱破百萬，不但引發高度討論，同時也增加城市好感度。

舒華來自桃園，介紹家鄉更是讓人感到溫暖。（翻攝自IG）

這部影片以「90秒帶你走進舒華心裡的桃園」為題，緩緩敘述著舒華回到家鄉帶給她的能量、勇氣、安心，在桃園，舒華可以卸下舞台光環，做回最真實的自己，用最日常的步伐享受片刻悠閒。影片中也介紹了桃園的大溪老街、小烏來、橫山書法藝術館、福仁宮等景點，傳達出桃園的溫度。

請繼續往下閱讀...

「來桃園，舒華的家鄉」在串流平台上架2日瀏覽量突破百萬。（翻攝自IG）

桃園新聞處長羅楚東認為，舒華以桃園人身分為家鄉代言，是美事一樁，也希望相關宣傳時效持續發酵。觀光旅遊局也表示「來桃園，舒華的家鄉」採取多平台分眾曝光及國際社群協作，影片上架僅兩日，在IG、YouTube及其他串流平台總瀏覽量已突破100萬次，同時也吸引大量韓文、英文、日文粉絲留言，表示「原來桃園這麼美」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法