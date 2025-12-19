自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

TWICE釋出空拍版高雄演唱會 ONCE喊：我在這裡

TWICE宣布2026年3月挑戰臺北大巨蛋。（資料照，Live Nation Taiwan提供）TWICE宣布2026年3月挑戰臺北大巨蛋。（資料照，Live Nation Taiwan提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕上個月台灣女兒周子瑜和所屬團體TWICE在台灣高雄世運主場館開唱，除了高雄變成一片藍色燈海之外，更有許多ONCE興奮能在台灣聆聽TWICE歌聲。近日TWICE在YouTube頻道釋出高雄演唱會空拍版，現場的藍色燈光宛若海洋，廣闊的一片藍美不勝收，更讓ONCE們感動不已，感動到快哭出來，更有興奮的ONCE高喊：媽！我在這裡。

TWICE釋出空拍版《THIS IS FOR》世界巡迴演唱會紀錄。（翻攝自YouTube）TWICE釋出空拍版《THIS IS FOR》世界巡迴演唱會紀錄。（翻攝自YouTube）

TWICE釋出的影片以空拍紀錄《THIS IS FOR》世界巡迴演唱會在高雄世運主場館演唱會過程之外，連場館周邊、入場人潮、現場活動都完美紀錄，時間也從白天歷經黃昏在到黑夜，直到天空中綻放出絢爛煙火，世運主場館周邊的「Kaohsiung」不斷曝光，是最好的城市行銷。

目前已有超過20萬人次瀏覽過這部影片，粉絲更興奮能在TWICE官方頻道看到自己的家鄉，感動滿滿。

TWICE空拍版中，世運主場館周邊的「Kaohsiung」不斷曝光，是最好的城市行銷。（翻攝自YouTube）TWICE空拍版中，世運主場館周邊的「Kaohsiung」不斷曝光，是最好的城市行銷。（翻攝自YouTube）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中