TWICE釋出空拍版高雄演唱會 ONCE喊：我在這裡

TWICE宣布2026年3月挑戰臺北大巨蛋。（資料照，Live Nation Taiwan提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕上個月台灣女兒周子瑜和所屬團體TWICE在台灣高雄世運主場館開唱，除了高雄變成一片藍色燈海之外，更有許多ONCE興奮能在台灣聆聽TWICE歌聲。近日TWICE在YouTube頻道釋出高雄演唱會空拍版，現場的藍色燈光宛若海洋，廣闊的一片藍美不勝收，更讓ONCE們感動不已，感動到快哭出來，更有興奮的ONCE高喊：媽！我在這裡。

TWICE釋出空拍版《THIS IS FOR》世界巡迴演唱會紀錄。（翻攝自YouTube）

TWICE釋出的影片以空拍紀錄《THIS IS FOR》世界巡迴演唱會在高雄世運主場館演唱會過程之外，連場館周邊、入場人潮、現場活動都完美紀錄，時間也從白天歷經黃昏在到黑夜，直到天空中綻放出絢爛煙火，世運主場館周邊的「Kaohsiung」不斷曝光，是最好的城市行銷。

請繼續往下閱讀...

目前已有超過20萬人次瀏覽過這部影片，粉絲更興奮能在TWICE官方頻道看到自己的家鄉，感動滿滿。

TWICE空拍版中，世運主場館周邊的「Kaohsiung」不斷曝光，是最好的城市行銷。（翻攝自YouTube）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法