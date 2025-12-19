立威廉罹癌後首露面「秀8公分傷疤」 認了：怕不能看女兒長大

49歲立威廉7月底因背痛就診，發現甲狀腺癌二期。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕49歲立威廉7月底因背痛就診，發現甲狀腺癌二期，後來經過兩次手術、放射性治療，醫生跟他說「你的甲狀腺百分之百治療好，但這也不是完全好，要注意休息、飲食，追蹤5年」，他今在台灣接受訪問，180公分的他先前因開刀瘦了約莫3公斤，從70公斤瘦到66點多公斤，也秀出胸口8公分開刀傷疤，但相較上回2017年在台灣公開受訪，模樣變化不大，說起話來依舊頗有中氣，還跟媒體一聊就超過1小時。

立威廉相較上回2017年在台灣公開受訪，模樣變化不大，說起話來依舊頗有中氣。（記者胡舜翔攝）

他提到自己得知罹癌，才剛過完49歲生日，一開始醫生還不確定癌症種類，曾先警告他說「若是最嚴重的癌症，只能再活10年左右」，讓他聽聞後腦子一團亂，他第一個想到的是現在10歲的女兒Harper：「再過10年，我都還沒60歲，是不是沒辦法看女兒長大？她還沒20歲我就不在怎麼辦？」

請繼續往下閱讀...

立威廉得知罹癌，一開始醫生曾先警告他說「若是最嚴重的癌症，只能再活10年左右」，讓他聽聞後腦子一團亂。（記者胡舜翔攝）

但他的慌張並不會太久，他第二個反應是「不管發生什麼事，要好好安排未來」，立刻著手規劃遺產分配等事項，把女兒剛出生時，他提早寫的遺書找出來重新規劃，並手寫了4頁信給媽媽與太太，詳細交代若手術不成功，她們之後能做什麼。

他第一次手術原本計畫動2小時，後來因癌細胞擴散到淋巴，醫生花了5小時把淋巴挖出來清乾淨，他說：「我一醒來就聽到醫生說，下週還要來動手術，恐懼感油然而生。」

動了2次手術以及放射治療後，立威廉目前身體已健康。（記者胡舜翔攝）

好在動了2次手術以及放射治療後，目前身體已健康，唯獨照X光時又被發現肺部有些結節，醫生當時介紹他肺部專家，交代他追蹤即可，若未來結節增加可能又要動手術，他說自己家族並沒有癌症病史，這回分享自己罹癌經歷，主要是覺得自己很健康，「不要大家來可憐我，現在科學都很發達，勇敢面對病況，讓身邊的人了解情況。」

而他在新加坡開刀、住院費用高達400萬，好在他從小就懂的保險的重要，12歲媽媽替他買了第一張保單後，他開始工作就自己負擔保費，一年要繳10萬元保費，因此這次開刀理賠，自付款只需要百分之五到十即可。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法