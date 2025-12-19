自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

立威廉罹癌後首露面「秀8公分傷疤」 認了：怕不能看女兒長大

49歲立威廉7月底因背痛就診，發現甲狀腺癌二期。（記者胡舜翔攝）49歲立威廉7月底因背痛就診，發現甲狀腺癌二期。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕49歲立威廉7月底因背痛就診，發現甲狀腺癌二期，後來經過兩次手術、放射性治療，醫生跟他說「你的甲狀腺百分之百治療好，但這也不是完全好，要注意休息、飲食，追蹤5年」，他今在台灣接受訪問，180公分的他先前因開刀瘦了約莫3公斤，從70公斤瘦到66點多公斤，也秀出胸口8公分開刀傷疤，但相較上回2017年在台灣公開受訪，模樣變化不大，說起話來依舊頗有中氣，還跟媒體一聊就超過1小時。

立威廉相較上回2017年在台灣公開受訪，模樣變化不大，說起話來依舊頗有中氣。（記者胡舜翔攝）立威廉相較上回2017年在台灣公開受訪，模樣變化不大，說起話來依舊頗有中氣。（記者胡舜翔攝）

他提到自己得知罹癌，才剛過完49歲生日，一開始醫生還不確定癌症種類，曾先警告他說「若是最嚴重的癌症，只能再活10年左右」，讓他聽聞後腦子一團亂，他第一個想到的是現在10歲的女兒Harper：「再過10年，我都還沒60歲，是不是沒辦法看女兒長大？她還沒20歲我就不在怎麼辦？」

立威廉得知罹癌，一開始醫生曾先警告他說「若是最嚴重的癌症，只能再活10年左右」，讓他聽聞後腦子一團亂。（記者胡舜翔攝）立威廉得知罹癌，一開始醫生曾先警告他說「若是最嚴重的癌症，只能再活10年左右」，讓他聽聞後腦子一團亂。（記者胡舜翔攝）

但他的慌張並不會太久，他第二個反應是「不管發生什麼事，要好好安排未來」，立刻著手規劃遺產分配等事項，把女兒剛出生時，他提早寫的遺書找出來重新規劃，並手寫了4頁信給媽媽與太太，詳細交代若手術不成功，她們之後能做什麼。

他第一次手術原本計畫動2小時，後來因癌細胞擴散到淋巴，醫生花了5小時把淋巴挖出來清乾淨，他說：「我一醒來就聽到醫生說，下週還要來動手術，恐懼感油然而生。」

動了2次手術以及放射治療後，立威廉目前身體已健康。（記者胡舜翔攝）動了2次手術以及放射治療後，立威廉目前身體已健康。（記者胡舜翔攝）

好在動了2次手術以及放射治療後，目前身體已健康，唯獨照X光時又被發現肺部有些結節，醫生當時介紹他肺部專家，交代他追蹤即可，若未來結節增加可能又要動手術，他說自己家族並沒有癌症病史，這回分享自己罹癌經歷，主要是覺得自己很健康，「不要大家來可憐我，現在科學都很發達，勇敢面對病況，讓身邊的人了解情況。」

而他在新加坡開刀、住院費用高達400萬，好在他從小就懂的保險的重要，12歲媽媽替他買了第一張保單後，他開始工作就自己負擔保費，一年要繳10萬元保費，因此這次開刀理賠，自付款只需要百分之五到十即可。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中