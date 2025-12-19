自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

不敵惡性腦瘤！《上流戰爭3》尹錫花抗癌3年離世 享壽69歲

《上流3》尹錫花腦瘤撐3年病逝。（組合照，翻攝自IG）《上流3》尹錫花腦瘤撐3年病逝。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕曾演出《上流戰爭3》的南韓資深舞台劇演員尹錫花（윤석화），2022年演出時突發昏倒，隨後確診惡性腦瘤，展開長達3年的抗癌歷程。她曾因治療副作用體重驟降至36公斤，門牙幾乎全數脫落，最終選擇中止侵入性治療、以順其自然的方式面對生命，家屬今（19日）證實她已離世，享壽69歲，消息曝光後令外界震驚與不捨。

尹錫花家屬19日上午證實，她在親人陪伴下於當地時間上午9點50分安詳辭世。據了解，她在2023年8月完成最後一次演出後，曾於受訪時坦言，因無法忍受放射治療帶來的嚴重副作用而決定中止治療，並留下「就算只剩下7天生命，我也想活得像自己」的話語，展現她面對病魔時的堅定態度。

儘管病情持續惡化，尹錫花仍一度現身公開活動，當時身形明顯消瘦、牙齒幾乎脫落，須拄著拐杖行走，卻仍站上舞台分享抗癌心路，直言自己奉獻話劇舞台超過50年，「某天突然被告知罹患腦癌，仍努力面對疾病」，並相信只要能再次站起來就是奇蹟。

值得一提的是，在尹錫花離世前一度傳出烏龍死訊，韓國話劇演員協會曾緊急道歉澄清，表示她當時仍有生命跡象，直到稍後家屬才正式對外證實噩耗，令粉絲們心痛不已。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中