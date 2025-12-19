不敵惡性腦瘤！《上流戰爭3》尹錫花抗癌3年離世 享壽69歲

《上流3》尹錫花腦瘤撐3年病逝。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕曾演出《上流戰爭3》的南韓資深舞台劇演員尹錫花（윤석화），2022年演出時突發昏倒，隨後確診惡性腦瘤，展開長達3年的抗癌歷程。她曾因治療副作用體重驟降至36公斤，門牙幾乎全數脫落，最終選擇中止侵入性治療、以順其自然的方式面對生命，家屬今（19日）證實她已離世，享壽69歲，消息曝光後令外界震驚與不捨。

尹錫花家屬19日上午證實，她在親人陪伴下於當地時間上午9點50分安詳辭世。據了解，她在2023年8月完成最後一次演出後，曾於受訪時坦言，因無法忍受放射治療帶來的嚴重副作用而決定中止治療，並留下「就算只剩下7天生命，我也想活得像自己」的話語，展現她面對病魔時的堅定態度。

儘管病情持續惡化，尹錫花仍一度現身公開活動，當時身形明顯消瘦、牙齒幾乎脫落，須拄著拐杖行走，卻仍站上舞台分享抗癌心路，直言自己奉獻話劇舞台超過50年，「某天突然被告知罹患腦癌，仍努力面對疾病」，並相信只要能再次站起來就是奇蹟。

值得一提的是，在尹錫花離世前一度傳出烏龍死訊，韓國話劇演員協會曾緊急道歉澄清，表示她當時仍有生命跡象，直到稍後家屬才正式對外證實噩耗，令粉絲們心痛不已。

