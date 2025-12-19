自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

昔嗆參賽者「母豬唱歌」！大砲女星中國返台錄影 突脫口：被汙染很久了

陽帆（左起）、秀蘭瑪雅、柯以敏、白冰冰。（民視提供）陽帆（左起）、秀蘭瑪雅、柯以敏、白冰冰。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰、陽帆主持《超級冰冰Show》，本週企劃「難忘經典情歌大串燒」邀請到好久不見的柯以敏以及金曲歌后秀蘭瑪雅來到節目中，兩人合唱《家後》由孔鏘老師改編爵士風格，高手過招天籟嗓音讓全場大呼過癮。

柯以敏（右）及秀蘭瑪雅來到節目中合唱《家後》。（民視提供）柯以敏（右）及秀蘭瑪雅來到節目中合唱《家後》。（民視提供）

柯以敏提到台語歌曲並非她長項，但誠意十足加碼演唱《無人熟識》，節目中柯以敏帶著陳思瑋演唱夯曲《太傻》，意外得知原來她才是原唱。

柯以敏（右）及秀蘭瑪雅來到節目中合唱《家後》。（民視提供）柯以敏（右）及秀蘭瑪雅來到節目中合唱《家後》。（民視提供）

大砲性格的柯以敏過去在中國受邀擔任音樂節目評審，當時曾批評參賽者唱歌時五官走位、有大餅臉、「母豬在台上唱歌」等，她這次在節目「超級孩子王」單元中，10歲周柏霖跟8歲周佑鈞演唱《故鄉的門口埕》後，擔任評審講評第一句話：「我現在在台灣對嗎？我想對這兩個弟弟講真話」，直接得讓全場捏一把冷汗，周氏兄弟更是嚇得緊捏麥克風，柯以敏說：「你們還只是孩子，唱起成人情歌的純粹與乾淨，是我、秀蘭瑪雅、陽帆以及在場的大人都找不到的乾淨」，最後更是謝謝這些小朋友，還盛讚兩組小朋友唱起情歌的乾淨深深打動她的心。

10歲周柏霖（右）跟8歲周佑鈞演唱《故鄉的門口埕》。（民視提供）10歲周柏霖（右）跟8歲周佑鈞演唱《故鄉的門口埕》。（民視提供）

柯以敏更說：「聽你們唱歌，才知道我們大人被污染很久了，請繼續保持這樣的唱法」。聽完柯以敏的「大人被汙染」的講評，陽帆突然冒一句說：「聽到柯以敏這番話我才知道我有夠髒了」，讓全場大爆笑，柯以敏更語出驚人回懟說：「是不是我今天沒請你吃飯，30年沒見一踏進攝影棚就針對我」，柯以敏語出驚人問陽帆以前沒有這麼帥，怎麼現在越來越帥？是不是天天都在做醫美？讓陽帆一臉尷尬又哭笑不得，直來直往真性情讓全場直呼可愛。

柯以敏大讚Give me five少女隊潛力無窮。（民視提供）柯以敏大讚Give me five少女隊潛力無窮。（民視提供）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中