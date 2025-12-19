昔嗆參賽者「母豬唱歌」！大砲女星中國返台錄影 突脫口：被汙染很久了

陽帆（左起）、秀蘭瑪雅、柯以敏、白冰冰。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰、陽帆主持《超級冰冰Show》，本週企劃「難忘經典情歌大串燒」邀請到好久不見的柯以敏以及金曲歌后秀蘭瑪雅來到節目中，兩人合唱《家後》由孔鏘老師改編爵士風格，高手過招天籟嗓音讓全場大呼過癮。

柯以敏（右）及秀蘭瑪雅來到節目中合唱《家後》。（民視提供）

柯以敏提到台語歌曲並非她長項，但誠意十足加碼演唱《無人熟識》，節目中柯以敏帶著陳思瑋演唱夯曲《太傻》，意外得知原來她才是原唱。

大砲性格的柯以敏過去在中國受邀擔任音樂節目評審，當時曾批評參賽者唱歌時五官走位、有大餅臉、「母豬在台上唱歌」等，她這次在節目「超級孩子王」單元中，10歲周柏霖跟8歲周佑鈞演唱《故鄉的門口埕》後，擔任評審講評第一句話：「我現在在台灣對嗎？我想對這兩個弟弟講真話」，直接得讓全場捏一把冷汗，周氏兄弟更是嚇得緊捏麥克風，柯以敏說：「你們還只是孩子，唱起成人情歌的純粹與乾淨，是我、秀蘭瑪雅、陽帆以及在場的大人都找不到的乾淨」，最後更是謝謝這些小朋友，還盛讚兩組小朋友唱起情歌的乾淨深深打動她的心。

10歲周柏霖（右）跟8歲周佑鈞演唱《故鄉的門口埕》。（民視提供）

柯以敏更說：「聽你們唱歌，才知道我們大人被污染很久了，請繼續保持這樣的唱法」。聽完柯以敏的「大人被汙染」的講評，陽帆突然冒一句說：「聽到柯以敏這番話我才知道我有夠髒了」，讓全場大爆笑，柯以敏更語出驚人回懟說：「是不是我今天沒請你吃飯，30年沒見一踏進攝影棚就針對我」，柯以敏語出驚人問陽帆以前沒有這麼帥，怎麼現在越來越帥？是不是天天都在做醫美？讓陽帆一臉尷尬又哭笑不得，直來直往真性情讓全場直呼可愛。

柯以敏大讚Give me five少女隊潛力無窮。（民視提供）

