李亞萍爆失智半年抗拒就醫 「走不出喪女之痛」余祥銓曝病況

〔記者林欣穎／台北報導〕75歲李亞萍日前在節目上自曝出現失智、失憶症狀，還念兒子余祥銓吵著要分家、大逆不道等，引起外界關注。余祥銓今（19）日進棚錄製《大老闆聯盟》，無奈喊冤強調自己沒說過那樣的話，坦言很傷心，也說知道媽媽生病了，家人們都積極想要安排李亞萍好好做檢查。

余祥銓今與薔薔錄製《大老闆聯盟》。（鴻凱娛樂提供）

李亞萍的狀況已經持續半年多，時好時壞，也感嘆是因為二姊余苑綺過世對爸媽打擊太大，如經已成為人父的他更能體會這樣的喪親之痛。不過李亞萍抗拒做檢查，全家人苦勸無果，但考慮到李亞萍的狀況，接下來會試著逼她就醫，「其實媽媽是很需要人關心的，我最近工作太忙了，我們會多關心她」。並說當時李亞萍可能太久沒工作，上節目會緊張，所以講話比較口無遮攔。

余祥銓也鼓勵媽媽可以多上節目，她上次錄完節目回家心情顯得很好，不過被媽媽在節目上講大逆不道還是讓他很難過，直呼自己對她根本是有求必應，「我都買給她很貴的礦泉水還有乳液，吃什麼我幫她弄，我還大逆不道，我的天啊，這還有天理嗎？」

余祥銓昨也說李亞萍的症狀時好時壞，嚴重時，一個禮拜可能會發作4次左右，除了會忘東忘西、自言自語外，她還分不清楚白天黑夜，曾在凌晨4點多突然吵著要出門，連夢境與現實都時常混淆，不過日前與醫生面談後就不願再去做檢查，甚至有時候還會將老公余天認成自己的父親。

