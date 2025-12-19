「打針阿姨」害慘《驚六》 SHINee KEY取消日本巡演

YouTuber挑食的新姐（左起）、SHINee成員KEY、搞笑藝人朴娜勑都是《驚人的星期六》固定班底。（本報合成圖，翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國女諧星朴娜勑遭起底找沒有醫師執照的「打針阿姨」叫到家中注射藥物，掀起韓國娛樂圈軒然大波，之後大胃王YouTuber「挑食的新姐」、SHINee成員KEY也被捲入其中，目前KEY已於17日首度發表立場並致歉，宣布暫停活動，今（19）再宣布2026年的日本10場巡迴演會演出全數取消，也不會參加明年1月在福岡舉行的家族演唱會SMTOWN。由於朴娜勑、KEY、挑食的新姐都是綜藝節目《驚人的星期六》（以下簡稱驚六）固定班底，3人都已確定會離開節目。

D社爆料朴娜勑濫權使喚經紀人，翻出打針阿姨的連串事件。（翻攝自X）

還原事情發生經過，《Dispatch》（以下簡稱D社）本月4日爆料朴娜勑濫權使喚經紀人，前經紀人提供Kakao Talk對話紀錄中提到朴娜勑找沒有醫師執照的「打針阿姨」叫到家裡注射藥物，引起爭議。D社後加碼爆料，朴娜勑前經紀人與打針阿姨的對話中出現挑食的新姐，打針阿姨更洋洋得意新姐吃自己給的減肥藥暴瘦30公斤，存在疑似非法打針訊息。

請繼續往下閱讀...

打針阿姨更洋洋得意挑食的新姐吃自己給的減肥藥暴瘦30公斤。（翻攝自X）

眼尖網友也發現打針阿姨的社群當中曾經出現KEY的愛犬及家中照片，懷疑兩人有交集，KEY發聲道歉後，揭露通過熟人介紹才認識了打針阿姨，曾到她任職的首爾某醫院看診，以為她是醫生，曾在家中接受過幾次治療。KEY退出《我獨自生活》、《驚六》、SBS歌謠大戰，同時卸下MBC演藝大賞主持工作。

SHINee日本官網今公告，宣布KEY不參加已排定後續行程。（翻攝自X）

SHINee日本官網今公告，宣布KEY不參加已排定後續行程，原定2026年3月至5月舉行的「KEYLAND JAPAN HALL TOUR」10場巡演也確定取消；2026年1月31日、2月1日在福岡舉行的SMTOWN，KEY同樣缺席，等於全面暫停演藝活動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法