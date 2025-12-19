自由電子報
娛樂 最新消息

連戰媳婦勸退「豪門夢」 透露：為錢結婚多半過不好

連戰（左下）、連方瑀（右下）、連勝武（右上）、路永佳大合照。（資料照，連勝武提供）連戰（左下）、連方瑀（右下）、連勝武（右上）、路永佳大合照。（資料照，連勝武提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕國民黨前主席連戰夫婦去年舉辦60週年鑽石婚宴，近日次子連勝武妻子路永佳卻在社群上發布影片，苦口婆心勸大家「不要把嫁入豪門當成人生目標」，更表示為了錢結婚的人，多半生活都過得不好。

路永佳拍片奉勸大家不要把嫁入豪門當成人生的目標。（翻攝自IG）路永佳拍片奉勸大家不要把嫁入豪門當成人生的目標。（翻攝自IG）

路永佳在影中說「奉勸大家不要把嫁入豪門當成人生目標」，同時她指出有些人太渴望物質，用買名牌包、混進豪門貴婦圈其實都只是白費力氣，因為「其實一眼就看得出來，再多的名牌、再怎麼裝熟都沒有用，反而令人很討厭」。

路永佳目前創業做起精油生意，還進入台大EMBA進修。（翻攝自IG）路永佳目前創業做起精油生意，還進入台大EMBA進修。（翻攝自IG）

路永佳更進一步指點想嫁入豪門唯一的途徑就是「讓自己變得富有」，路永佳之前在電視台、廣告公司、航空公司工作過，目前創業做起精油生意，還進入台大EMBA進修，她強調「真正富足的人，是不會在乎嫁不嫁入豪門的。內在跟外在一樣豐富，才是真正的富人」，如果只是為錢結婚，有很多例子都能看出生活並沒有過得很好，如果只是把自己打扮得美美的，頂著豪門頭銜卻沒有內涵，這樣的人在家裡面地位會很低。

路永佳最後做出總結：「自己即是豪門，做自己的豪門最重要。」

