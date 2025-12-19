自由電子報
最新消息

《黑白大廚2》回歸初心再升級！隱藏白湯匙登場、1對1正面對決

〔記者許世穎／綜合報導〕Netflix無腳本料理實境節目《黑白大廚：料理階級大戰》第2季正式上線，並於Netflix熱播中。昨（18）日節目於韓國首爾舉辦記者會，導演金學慜、金銀芝攜手白湯匙與黑湯匙主廚代表現身，陣容橫跨資深名廚與新世代料理人。本季在規模、賽制與廚師間的情感互動全面升級，透過「黑白階級對決」，不只比拚技術，更直面每位主廚的料理人生。

《黑白大廚：料理階級大戰》第2季記者會，鄭鎬泳主廚（左起）、侯德竹主廚、善財法師、孫鍾元主廚、導演金銀芝、導演金學慜、釀酒的尹酒母、法國爸爸、中式料理魔女與小猛獸。（Netflix提供）《黑白大廚：料理階級大戰》第2季記者會，鄭鎬泳主廚（左起）、侯德竹主廚、善財法師、孫鍾元主廚、導演金銀芝、導演金學慜、釀酒的尹酒母、法國爸爸、中式料理魔女與小猛獸。（Netflix提供）

導演金學慜表示，第2季誕生於第1季大獲成功的高度壓力之下，製作團隊反而選擇回歸初心，「不是為了改而改，而是放大觀眾最喜愛的元素。」他指出，本季加入「隱藏的白湯匙」設定，以及更直接的1對1對決機制，帶來全新刺激感，同時仍堅守「料理才是主角」的核心精神。

談到兩位「隱藏的白湯匙」人選，導演團隊思考觀眾最想再看到哪位第1季廚師，最終選定崔康祿與金度潤。該機制需兩位評審一致同意才能勝出，拍攝現場氣氛一度緊繃到無人敢出聲，結果揭曉時，連編劇都忍不住落淚。導演透露，這項任務連其他98位主廚都毫不知情，兩人準備期間甚至不能告訴家人與朋友，也正因如此，才成就了初選時最令人屏息的瞬間。

鄭鎬泳主廚（左起）、侯德竹主廚、善財法師、孫鍾元主廚、導演金銀芝、導演金學慜、釀酒的尹酒母、法國爸爸、中式料理魔女與小猛獸昨一同出席《黑白大廚：料理階級大戰》第2季記者會。（Netflix提供）鄭鎬泳主廚（左起）、侯德竹主廚、善財法師、孫鍾元主廚、導演金銀芝、導演金學慜、釀酒的尹酒母、法國爸爸、中式料理魔女與小猛獸昨一同出席《黑白大廚：料理階級大戰》第2季記者會。（Netflix提供）

導演金銀芝則分享，第2季在主廚招募上迎來關鍵突破。她坦言，第1季時曾因顧慮禮數，不敢邀請侯德竹主廚與善財法師，直到第2季才鼓起勇氣提出邀請，沒想到兩人都欣然接受。她也透露，百位主廚名單確定後，製作團隊長達九個月嚴守秘密，如今終於能公開，格外感慨。

黑湯匙陣營中，多位主廚分享站上舞台的心境。以韓國料理與傳統酒釀聞名的「釀酒的尹酒母」表示，自己原本並不期待能在淘汰賽中生存，能登上舞台本身就是莫大榮幸。她希望藉由節目，讓世界看見被低估的韓國料理與傳統酒文化，也期待觀眾能理解每位主廚背後的哲學與信念，而不只是勝負。

新世代主廚「小猛獸」則以謙遜態度談及參賽心情。身為金姬銀主廚的學生，她坦言站在師傅與眾多前輩面前格外緊張，甚至在筆記中提醒自己「仍是小猛獸」。她表示，比起華麗表現，更希望以紮實基本功，呈現對料理的尊重與全力以赴的誠意。

「法國爸爸」分享，自己是在對是否仍適合站在廚房感到迷惘時，決定參加節目。節目播出後，他與孩子一同觀看，孩子對他落淚的畫面感到困惑，卻仍專注看完。他笑說，孩子似乎更喜歡金度潤主廚，讓他有點小失落，但這段比賽歷程，也讓他再次確認自己對料理的熱愛，並從觀眾的回饋中獲得巨大安慰。

Netflix《黑白大廚：料理階級大戰》第2季記者會，鄭鎬泳主廚（左起）、善財法師、孫鍾元主廚與侯德竹主廚。（Netflix提供）Netflix《黑白大廚：料理階級大戰》第2季記者會，鄭鎬泳主廚（左起）、善財法師、孫鍾元主廚與侯德竹主廚。（Netflix提供）

擁有25年飯店廚藝經驗的「中式料理魔女」則表示，自己的策略並非奇招，而是忠於長年累積的技術與日常節奏。她希望在節目中展現屬於自己的「K-中式料理」風格，也期待在仍存在玻璃天花板的料理世界裡，為女性主廚開創更多可能。

白湯匙主廚方面，同樣展現超越勝負的視野。孫鍾元主廚分享，即使賽前看似信心十足，實際對決時仍承受極大壓力，但他將節目視為再次成長的契機，也期待《黑白大廚》能延續第1季影響力，為略顯停滯的高端餐飲市場注入新動能。

擁有57年資歷的侯德竹主廚則以長輩與傳承者的角度指出，料理沒有終點，年資不是完成，而是學習的累積。他認為，能與年輕世代並肩站在現場、彼此學習與交流，才是料理真正的價值。

善財法師則以修行者視角看待競賽，認為行住坐臥皆是修行，料理亦然。她表示，節目中遇見許多以全心投入的「修行者」，無論是主廚或工作人員，都對食材與生命抱持敬意，也期盼觀眾能從中感受到這份尊重，而不僅是勝敗。

鄭鎬泳主廚分享，自己因錯過第1季而深感遺憾，因此格外珍惜第2季的機會。他認為，比賽真正的策略不是追求華麗，而是穩住基本功、不被貪念與緊張吞噬，形容這是他至今最刺激、也最幸福的一次生存競賽。

製作層面上，第2季在舞台與空間設計全面升級，將黑與白的對立視覺化，搭配大型機關與燈光演出，打造如舞台表演般的出場效果。導演群也預告，本季以「一路走到底的料理」為核心，料理量與對決密度全面提升，讓每一集都充滿高強度碰撞。《黑白大廚：料理階級大戰》第2季已於Netflix每週更新熱播中。

