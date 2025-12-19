陳意涵拒脫衣搜身！脫口回嗆「因為我是小ㄋㄟㄋㄟ」

〔記者許世穎／台北報導〕台片《陽光女子合唱團》集結陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗、陳庭妮與何曼希等堅強卡司，鍾欣凌笑爆料拍攝現場笑聲不斷，其中一場遭警察誤會偷竊、被要求脫衣搜身的戲碼，陳意涵被喝斥怎麼不脫，竟脫口回嗆：「因為我是小ㄋㄟㄋㄟ啊！」讓陳庭妮當場笑瘋。

陳意涵在《陽光女子合唱團》動人演出。（壹壹喜喜提供）

該片自金馬影展亮相後好口碑一路延燒，無論校園放映或試片場都累積大量正面聲量。片中鍾欣凌飾演另一組「大姐團」核心人物，身旁總是圍繞一群姊妹，還被導演林孝謙設定為「舞蹈擔當」，讓她笑說簡直把2025到2026年的運動量一次透支，從背台詞、記舞步、表情管理到走位樣樣來。

請繼續往下閱讀...

鍾欣凌（右）在《陽光女子合唱團》飾演另一組「大姐團」核心人物，上演勁歌熱舞。（壹壹喜喜提供）

拍攝團隊也特別為鍾欣凌安排專業舞蹈老師7Ling（Nike Chen）貼身指導並負責配舞，更依她的體能狀況調整動作設計。像是原本要快速蹲下再站起的橋段，7Ling立刻改成雙手向下施力的動作，同樣有力量感，也讓鍾欣凌佩服不已。

談到能與從小仰望的女神翁倩玉同台演出，更讓鍾欣凌直呼「太不可思議」，笑說對方不僅氣場強大，私下卻溫暖又親切，簡直像神一般的存在。至於與陳意涵的對手戲，鍾欣凌分享前述「小ㄋㄟㄋㄟ」名場面時仍忍不住大笑。

鍾欣凌在《陽光女子合唱團》也有感人的時刻。（壹壹喜喜提供）

而提到安心亞，鍾欣凌則笑說過去合作不多，沒想到本人如此單純直接，還常常大字型躺著睡覺、上戲前一定要先喊「我要去尿尿」。她忍不住吐槽對方：「要不是你人那麼正，我真的會覺得你是諧星。」安心亞反問「那現在呢？」她立刻回敬：「亦正亦諧啦！」逗得現場笑成一片。

《陽光女子合唱團》將於12月24至28日搶先上映口碑場，12月31日跨年檔正式在台上映。

