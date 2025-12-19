吻戲現場即興！徐玄振《Love Me》被張栗主導羞認「麻辣口味的愛情」

〔記者許世穎／綜合報導〕年末療癒韓劇《Love Me》由「愛情劇女王」徐玄振攜手《請回答1988》劉宰明、《天空之城》尹世雅、《以吾之名》張栗、《少年時代》李施優及TWICE成員多賢共同演出。主要演員昨（18）日出席記者會，徐玄振大方分享拍攝心得，坦言這次的情感表現與過往截然不同，甚至讓她第一次覺得「吻戲可以這麼有趣」。

徐玄振（右）大方談在《Love Me》和張栗吻戲的感受。（Hami Video提供）

徐玄振進一步透露，劇中不少親密戲其實是在現場即興完成，且多由對手演員張栗主導，「有些情感不是事先設計，而是當下自然發生的。」她也形容30到40歲的愛情像是「帶點辣度的麻辣口味」，不再小心翼翼，而是更直接、更濃烈，也更成熟，讓她在詮釋角色時有全新的感受。

TWICE多賢（左起）、張栗、尹世雅、李施優、劉宰明、徐玄振、導演趙英民昨出席《Love Me》記者會。（Hami Video提供）

TWICE多賢今年以翻拍台片《那些年，我們一起追的女孩》正式跨足演員行列，《Love Me》則是她首次挑戰電視劇演出，在劇中與李施優飾演相識20年的青梅竹馬情侶，清新自然的互動成為一大亮點。談到首次拍攝電視劇，多賢坦言既緊張又期待，所幸拍攝期間成員們一路給予她滿滿支持，「從冬天拍到夏天，大家都很關心我會不會太累，也說一定會準時收看、替我應援」，讓她獲得很大的力量。她也分享，因角色設定為同齡好友，兩人私下刻意以半語溝通，逐漸培養出自在又真實的默契。

劉宰明（右）與尹世雅曾在《秘密森林》演出夫妻，此次再度於《Love Me》合體。（Hami Video提供）

曾在《秘密森林》中飾演夫妻的劉宰明與尹世雅，此次於《Love Me》再度合體，卻從沉重悲劇轉為溫柔日常。劉宰明笑說，過去的角色注定無法靠近彼此，而這次能在戲中撒嬌、互相安慰，讓他感到格外幸福，甚至還曾「強烈要求」導演多加一點愛情戲，逗得現場笑聲不斷。尹世雅則直言，到了這個年紀已不適合再玩欲擒故縱或錯過彼此，形容這段關係是「害羞、心酸，卻又純真的中年愛情」。

TWICE多賢特別感謝拍攝《Love Me》期間，成員給予的鼓勵。（Hami Video提供）

《Love Me》不只描寫愛情，也細膩刻畫家庭關係的裂解與修補。劇中俊京（徐玄振 飾）在母親意外過世後，與父親鎮浩（劉宰明 飾）、弟弟俊書（李施優 飾）逐漸疏遠，卻在各自展開新關係的同時，慢慢重新理解彼此。徐玄振形容這是一個「看似平靜、卻隨時可能失衡」的家庭，有爭執、有心酸，也不乏讓人會心一笑的溫柔瞬間。改編自同名瑞典影集的《Love Me》，描繪一家人在不同人生階段學習如何去愛、被愛，並重新擁抱自己的過程，12月19日起每週五晚間10點於Hami Video全台獨家首播。

