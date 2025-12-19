SWAG年度色色排行出爐！老司機最愛女神曝 統神直播奪收視王

〔記者林欣穎／台北報導〕亞洲最大成人直播平台SWAG今（19）日公布「2025 老司機年度報告」，揭露最受矚目的創作者排行榜。今年亮點包括：綠播勢力崛起、一對一互動快速成長、年度熱搜由Kimmy與前輔導長內內奪下冠亞軍。

Kimmy（左）奪年度熱搜關鍵字；漢娜為年度風雲創作者第一名。（翻攝自IG、X）

今年最受矚目的內容現象之一，是「綠播」正式竄升為平台新勢力。主打才藝、唱歌與陪聊的綠播創作者憑實力與個人魅力在競爭中突圍。其中前三名賣聲女紙珊卓、芸寶、健貨小映更代表平台跨界登上德國柏林時裝週，創下成人平台首次登上國際時尚舞台的紀錄。

統神首場直播奪下2025年最強直播收視王。（SWAG提供）

站內熱搜關鍵字則由Kimmy與前輔導長內內拿下冠亞軍。Kimmy靠綜藝節目與跨界合作持續引爆聲量；內內則因擔任SWAG數位性暴力防治大使，積極與校園合作推廣數位安全講座維持高討論度。榜單中亦出現館長、統神、陳沂等話題人物。

觀看榜方面，今年最多人觀看的直播由統神拿下。他首次登場SWAG直播即因遊戲懲罰「摸男優下體」登上全網熱搜，單場直播最高湧入3.3K同時在線、短影音突破165萬觀看，成為平台年度最受關注的直播內容。

Kimmy、內內、館長分別奪下SWAG平台年度前三名。（SWAG提供）

創作者榜方面，人氣女神漢娜奪回「年度風雲創作者」后冠；而「最佳新人王」則由粉絲公認的「一對一女神」小妖精奪得。她在公開直播是不露點的乖巧甜妹，一進一對一則秒切換「滿足願望模式」，甜辣反差掀起追隨熱潮，成為今年竄升速度最快的新人。

2025年度風雲創作者，SWAG女神漢娜華麗回歸。（SWAG提供）

在創作者兼職收入表現上，SWAG 的「主播保底計畫」也展現高度吸引力。根據平台數據，參與主播中有接近四分之一月收入突破5萬元，更有創作者月收入達10萬、甚至20萬以上。同時，一對一互動成為最受歡迎的付費模式，用戶在一對一直播間的抖內機率是一般直播的18倍；越南創作者janbebe僅靠一對一互動，就累積15M鑽石（約新台幣 100 萬），成為今年最亮眼的新勢力之一。

