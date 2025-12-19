王齊麟後天辦婚禮！節目放閃陳詩媛遭爆料：夢話全是羽球戰術

〔記者林欣穎／台北報導〕夏和熙領軍阿本、木木主持快電商出資的網路綜藝節目《OMO調查局》，奧運金牌王齊麟成為節目首集大來賓，這回他帶著懷著身孕的老婆「十元」陳詩媛一同來上節目，夫妻倆舉手投足間充滿恩愛、頻頻放閃的言語，攝影棚裡充滿粉紅色泡泡，讓三位主持人快招架不住。

陳詩媛（左）與王齊麟這禮拜天將舉辦婚宴。（快電商提供）

兩人透露睡前一定會互相說我愛你、躺在懷裡入睡，看似浪漫的畫面，陳詩媛卻驚爆，老公曾做夢夢到打羽球，夢話是在講戰術、最後還殺球直接打到她，王齊麟從睡夢中驚醒趕緊道歉。阿本則自爆睡前會一直折手，卻反被夏和熙虧：「沒有人問你！」至於寶寶出生後，名字將由誰決定這一題，目前各持己見、尚未定案。

節目中分享對彼此間極具意義的物品，陳詩媛竟帶來了一瓶藥膏到現場，大家滿臉疑惑，原來是身為運動員的王齊麟皮膚很常過敏、有汗斑的困擾，壓力大時可能更嚴重。

陳詩媛則爆料：「他就很常都沒有好好照顧，屁股那邊特別嚴重。」所以每次洗澡後，王齊麟都得光著屁股請老婆幫忙抹藥，這也是兩人相處之間的一個甜蜜生活依賴。夏和熙聽聞嚇傻：「怎麼給人家講出來啦！」小倆口鬥嘴讓全場笑翻。

阿本（後排左起）、夏和熙、木木（前排右起）主持訪問陳詩媛與王齊麟。（快電商提供）

陳詩媛身為金牌太太的代價，就是得接受老公一年有30周在國外比賽、再扣掉平日在高雄受訓，夫妻間相處時間真的非常少；但相處還是難免會有爭吵；她當場抱怨：「討論事情，我要看他比賽的行程，在比賽的時候不能跟他講這些事，沒有辦法處理，但比賽這麼多，我要在每個比賽穿插一點。」王齊麟幽默接話：「可是你都是比賽的時候找我吵架，但是吵完以後那站成績特別好。」今年年底唯一的假期，他更貼心預訂宜蘭溫泉飯店帶愛妻去放鬆，珍惜產前的珍貴時光。

節目最後王齊麟愛的告白：「辛苦了，因為我很忙，你也為我犧牲很多，現在懷孕看你非常辛苦，不管是從下床、身體會痛，以後小孩出生我會很愛小孩，但你永遠是我最愛的那一個。」陳詩媛則回應：「很謝謝你選擇我，成為人生的伴侶，我們要一起加油，還有很多難關，我們要一起度過。」而兩人也將在這禮拜天（21）日辦婚宴。

