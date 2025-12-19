自由電子報
娛樂 音樂

周杰倫太會賺！全年代言數量揭曉 網虧外送造勢影片「山寨杰倫」合體F4卻湊不齊

〔記者陳慧玲／台北報導〕2025年剩不到半個月就將結束，「周董」周杰倫近期忙於錄製新歌，代言新廣告也曝光引起話題，盤點今年周董接下的各式代言，從時尚品牌到最新的外送平台都有，人氣超旺。

周杰倫年底前新的代言曝光。（翻攝自微博）周杰倫年底前新的代言曝光。（翻攝自微博）

據了解，周董今年的代言多達14支，無論手錶、行李箱、保養品、零食皆有，其中口香糖近期剛約滿，但又有牛奶代言加入，14支代言數量，平均每個月都有一個代言出現，曝光量相當大，正因為看好周杰倫持久不衰的人氣，讓廠商願意砸大錢邀請他代言，之前外界估算，周董上半年的代言收入就超過4億台幣，而整年度算下來，代言酬勞肯定超過6億以上。

周杰倫受邀擔任知名外送平台代言人。（翻攝自微博）周杰倫受邀擔任知名外送平台代言人。（翻攝自微博）

「山寨杰倫」合體拍造勢影片，網友反應兩極。（翻攝自微博）「山寨杰倫」合體拍造勢影片，網友反應兩極。（翻攝自微博）

年底前周董的最新代言廣告影片也曝光，他受邀為中國知名外送平台當代言人，除了自己帥氣上陣的廣告影片，另外廠商還發奇想找來雍杰倫、卷倫、魔都杰倫、粥餅倫等過去被網友形容為「山寨杰倫」的人物合體拍造勢影片，還喊出「你的外賣，倫家來送」。看到這影片，網友笑說F4談合體都破局，沒想到「山寨杰倫」卻搶先合體，不過對於這宣傳影片，粉絲反應兩極，很多網友覺得逗趣，但周董鐵粉卻覺得不妥，質疑這4位模仿者是否侵權？但外送平台表示已獲授權，也未做出醜化周杰倫的舉動，而周董所屬杰威爾則尚未做出評論或回應。

