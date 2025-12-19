小費玉清曝罹恐慌症！林俊逸認壓力大「嘴唇發紫」：無法呼吸

〔記者林欣穎／台北報導〕有「小費玉清」美稱的歌手林俊逸日前登上節目《聚焦2.0》，為明年將登場的《逸行者》演唱會宣傳，節目中林俊逸脫下外套展現超好身材，大秀精實的「南瓜肩」和六塊腹肌，自律的生活讓人敬佩。不過他也透露曾因工作壓力大，導致罹患恐慌症狀。

林俊逸近期登上節目《聚焦2.0》為演唱會《逸行者》做宣傳。（年代提供）

林俊逸在節目上脫外套大秀好身材，不僅擁有「南瓜肩」和明顯的六塊腹肌與肌肉線條，體脂也僅百分之十二，他還示範做多下伏地挺身仍面不紅氣不喘，並與復健科診所陳相宏院長打羽球，展現好體能和靈活反應。

不過林俊逸也坦言曾因工作壓力過大、對自我要求過高等因素，導致罹患恐慌症狀，嚴重時會臉色發白、嘴唇發紫，感覺心臟狂跳、無法呼吸，所幸之後經調適症狀逐漸改善。

林俊逸寫下「龍馬舞吉」祝福大家財源廣進。（年代提供）

談及音樂生涯，林俊逸表示江蕙是同門師姐也是重要貴人，曾鼓勵他一定要好好寫台語歌，這也促成自己創作台語專輯《上好的一年》。回顧過往戰績輝煌，林俊逸不僅是台視《五燈獎》首位五度五關得主，更在首屆《超級模王大道》中奪下總冠軍，創下11次滿分表演紀錄，又因模仿費玉清與不少知名歌手神似到位，被封為「行走的點唱機」、「超級模王」。

林俊逸展現精實的「南瓜肩」和六塊腹肌。（年代提供）

林俊逸也分享成為斜槓書法家的故事，小學因字跡難看被家人逼著學書法，後來大學某天突發奇想再度提筆，沒想到一寫就是27年，作品最高曾賣出六位數價格。他更在節目現場揮毫，寫下「龍馬舞吉」祝福大家財源廣進，展現深厚書法功力。他還透露自己會做的年菜，包括櫻花蝦米糕、佛跳牆、娃娃菜與糖醋鱸魚，可謂樣樣精通。

