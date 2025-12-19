自由電子報
娛樂 最新消息

胡瓜豁出去扮貓王大崩壞！王彩樺突暴衝「丟拖鞋」：聽不下去

胡瓜換上華麗全黑造型致敬西洋傳奇「貓王」。（華視提供）胡瓜換上華麗全黑造型致敬西洋傳奇「貓王」。（華視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜、陳亞蘭、「歐弟」歐漢聲主持華視、緯來《週末最強大》，本週（20）日播出最新一集，節目陣容星光熠熠，胡瓜特別邀請「一代女皇」金佩姍、金曲歌王沈文程、林俊逸、賴慧如、舒子晨、Amanda、Nicole及女團 AKB48 Team TP等老中青三代實力派歌手同台飆唱、熱舞連發。

節目集結多元豐富的單元，包括話題古裝劇「現代包青天」、歌舞秀「瓜瓜夜總會」、外景料理實境「胡蘭歐出任務」，以及全新改版的「驚聲尖笑2.0」。胡瓜除主持外更親自下海演出，現場換上華麗全黑造型致敬西洋傳奇「貓王」，卻反差十足地演唱台語經典《心事誰人知》，強烈違和感笑翻全場，也讓在後台待機的王彩樺忍不住衝進舞台「丟拖鞋」抗議大喊「聽不下去」，現場瞬間笑成一團。

歐漢聲（左起）、胡瓜、陳亞蘭做菜。（華視提供）歐漢聲（左起）、胡瓜、陳亞蘭做菜。（華視提供）

強檔單元「瓜瓜夜總會」本週以「向經典神曲致敬」為主題。節目開場由許久不見的女星金佩姍以磅礡氣勢現身，重現經典神曲《一代女皇》，瞬間將氣氛炒至最高點。而被譽為台版「強尼戴普」的沈文程深情獻唱《來去台東》，怎料主持人胡瓜與歐漢聲一時興起，竟隨手拿起道具在後方自發性組成「小碎步舞團」伴舞，滑稽模樣逗得陳亞蘭及眾人笑翻。

以模仿費玉清聞名的林俊逸也上節目高歌經典曲目《一剪梅》，展現深厚歌唱實力。胡瓜趁機點菜想聽另一首名曲《千里之外》，並當場點名歐漢聲模仿周杰倫。兩人即興合體演唱，歐漢聲神還原的口吻讓胡瓜滿意地直呼：「太像了！」

舒子晨（上排左起）、Amanda、Nicole、歐漢聲、胡瓜、陳亞蘭、金佩姍、賴慧如、沈文程、林俊逸、及女團 AKB48 Team TP（下排）。強檔單元「瓜瓜夜總會」陣容星光熠熠。（華視提供）舒子晨（上排左起）、Amanda、Nicole、歐漢聲、胡瓜、陳亞蘭、金佩姍、賴慧如、沈文程、林俊逸、及女團 AKB48 Team TP（下排）。強檔單元「瓜瓜夜總會」陣容星光熠熠。（華視提供）

最受婆媽喜愛的外景單元「胡蘭歐出任務」本集挺進新北市汐止，與在地民眾近距離互動。三位主持人抽中經典家常菜「金瓜炒米粉」的料理任務，但幾乎沒有下廚經驗的陳亞蘭當場化身「廚房殺手」，不僅拿著菜刀毫無章法地比劃，甚至異想天開試圖用剪刀裁切堅硬的南瓜，嚇得歐漢聲當場尖叫求饒：「亞蘭姐，你不要拿刀好不好！好恐怖！」而胡瓜憑直覺、大手筆灑調味料的「感覺派」作法，更讓場外的婆婆媽媽們看得心驚膽跳。

備受期待的古裝劇單元「現代包青天」，由白雲、林佑星、黃鐙輝、唐從聖、小薰及 男團FFO領銜主演，本集重新演繹經典「真假狀元」橋段，將原本嚴肅的審案過程轉化為笑料不斷的爆笑情節。

