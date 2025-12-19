自由電子報
娛樂 電視

有雷！柯佳嬿《如果我不曾見過太陽》揭秘真實身分 人格分裂：4人演1角色

〔記者蕭方綺／台北報導〕曾敬驊、柯佳嬿、李沐主演的Netflix影集《如果我不曾見過太陽》今公布二部曲〈長夜之後〉花絮，揭開劇中李沐、曾敬驊的內心世界，也正式公開夏天晴（柯佳嬿 飾）的真正身份。柯佳嬿提到戲裡不管是周品瑜（江齊 飾）、天晴或是琪琪，都是在曉彤這個主人格有需要以及她不能承受的狀態下才會出場，為的就是要面對現在的狀況跟環境，也就是說這四個人其實就是同一人。

柯佳嬿在《如果我不曾見過太陽》真正身分揭秘。（Netflix提供）柯佳嬿在《如果我不曾見過太陽》真正身分揭秘。（Netflix提供）

對於由四位演員共同詮釋同一角色，柯佳嬿說：「我們四個都還滿關心對方對這個角色的想法跟演戲的狀態，會去觀摩對方的戲，當我們今天詮釋某個特定人格的時候，我們就是抓著這個調性去表演。由四位女演員演出同一個人的不同人格，每個人格都是一個角色，是很特別的安排，對演員們來說也是難得的嘗試。」

曾敬驊認為自己在《如果我不曾見過太陽》中的角色，沒有意識到其實自己的心已經受傷了。（Netflix提供）曾敬驊認為自己在《如果我不曾見過太陽》中的角色，沒有意識到其實自己的心已經受傷了。（Netflix提供）

曾敬驊則分享一開始其實角色李壬曜有想要跟著夏天晴一起逃離這個世界，但是沒辦法，那些痛苦的回憶既沒有辦法淡忘，那些人又一再出現、介入壬曜與曉彤的世界，「不知道怎麼撫平這些傷痕，但是壬曜也沒有其他選擇，因為已經殺人了，他覺得能為江曉彤做的就是這些，但是他沒有意識到其實自己的心已經受傷了，壬曜的過去，這些東西都沒有消化，是一團糟。」

江齊（左）、姚愛寗在《如果我不曾見過太陽》其實都演出同一個人。（Netflix提供）江齊（左）、姚愛寗在《如果我不曾見過太陽》其實都演出同一個人。（Netflix提供）

李沐先前訪問聊到自己不敢看被傷害的片段，談到角色她忍不住落淚：「我記得有一天，我們製作人Phoebe就問我說，這些角色裡面你覺得誰最壞？那個當下我的第一個想法是，最糟糕的人是我，我愛的人的人生都是我搞砸的，我很不喜歡那個感覺，那種我不知道為什麼，從哪裡來的虧欠感，那個東西其實對我來說是有點嚇人的。」

李沐在《如果我不曾見過太陽》中算是女主角的最初始人格。（Netflix提供）李沐在《如果我不曾見過太陽》中算是女主角的最初始人格。（Netflix提供）

二部曲揭開李壬曜如何黑化成「暴雨殺人魔」，編劇林欣慧透露：「壬曜的心情是『為什麼其他傷害過曉彤的人，他們都可以繼續往前，但只有曉彤一個人被留在被傷害的那一天？』因此他決定殺掉所有人。」但與其說是復仇，林欣慧認為更像一種「清理」：「他想打造一個不會再有任何人來傷害曉彤的一個環境，而那些傷害過曉彤的人，其實也包含他自己。」編劇林欣慧補充，在李壬曜犯下連環殺戮的過程中，他的心境其實已完全崩壞，甚至把無辜孩子誤認成童年的自己，認為所有悲劇都是自己造成，因此痛下殺手，企圖抹去過去。

