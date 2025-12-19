「來桃園，舒華的家鄉」觀光宣傳影片上架2天 總瀏覽突破100萬次

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市桃園觀光大使K-POP天團i-dle成員葉舒華的「來桃園，舒華的家鄉」觀光宣傳影片，在觀光旅遊局官方Instagram、YouTube與其他串流平台上架2天，觀旅局統計，總瀏覽次數已突破100萬次，可望達到「舒華帶路，世界看見桃園！」的效果。

i-dle成員葉舒華「來桃園，舒華的家鄉」觀光宣傳影片，吸引許多網友觀賞。（桃園市政府提供）

長約90秒的觀光宣傳影片中，舒華以「這是我心裡的桃園」為軸線，透過漫步在大溪老街品嚐茶香、在福仁宮感受傳統信仰的溫暖、在小烏來天空步道與繩橋上眺望山景、在橫山書法藝術館欣賞藝術之美，引領鏡頭捕捉桃園之美。

i-dle官方IG發布了舒華觀光宣傳影片，吸引網友留言「我要去桃園看舒華」。（桃園市政府提供）

觀旅局表示，邀請具有全球知名度的舒華擔任桃園觀光大使，盼透過偶像影響力，帶領更多粉絲或民眾認識桃園；舒華觀光宣傳影片採取「多平台分眾曝光」、「國際社群協作」模式，上架2天，總瀏覽次數已突破100萬次，尚未包括時尚媒體平台如Vogue、ELLE、GQ等的主動串流，表現亮眼。

民眾上「樂遊桃園」IG完成指定任務，就有機會抽中限量桌曆。（桃園市政府提供）

i-dle官方IG發布了舒華觀光宣傳影片後，更吸引韓文、英文、日文等國際粉絲留言「3月去台北玩，我也要去桃園」、「原來舒華的老家是桃園」、「我要去桃園看舒華」，觀旅局表示，舒華的高人氣，已成功為桃園觀光打開國際對話的窗口，市府將持續透過多元管道來推廣桃園觀光；明年1月23日前，民眾只要上「樂遊桃園」IG，完成指定任務，就有機會抽中「2026舒華樂桃桃限量桌曆」。

