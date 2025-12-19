自由電子報
娛樂 電視

與王世堅同台？邰智源被說「過氣」私下面曝 女星誤咒羅時豐高血壓

〔記者林欣穎／台北報導〕邰智源、羅時豐領軍的麥卡貝料理實境節目《真料理兩鍋論》將於本周六（20）日晚上8點首播，節目中公開兩隊主持人的分組過程，黃鐙輝、KID林柏昇、溫妮、丘涵先是分享各自心目中對邰智源、羅時豐兩位重量級大哥的形容詞，沒想到溫妮選的邰智源形容詞是「過氣」。

《真料理兩鍋論》首集由21位靠聲帶賺錢的人組成評審團。（麥卡貝網路電視提供）《真料理兩鍋論》首集由21位靠聲帶賺錢的人組成評審團。（麥卡貝網路電視提供）

一旁的黃鐙輝跟KID聽了嚇到，溫妮趕緊澄清：「因為邰哥很容易脹氣，所以他很容易過氣出來，到各種他坐的位置上。」眾人才驚覺她的過氣是指放屁。丘涵選羅時豐的形容詞是高血壓，原來是因為她只看到「高」字，發現旁邊還有「血壓」兩字後，卻笑說「會不會大牛哥其實也有高血壓？」，讓KID驚呼「你幹嘛詛咒人家啦！」，各種荒謬發言讓躲在後面的邰智源跟羅時豐哭笑不得。

邰智源（中）、羅時豐領軍錄製《真料理兩鍋論》。（麥卡貝網路電視提供）邰智源（中）、羅時豐領軍錄製《真料理兩鍋論》。（麥卡貝網路電視提供）

黃鐙輝跟KID更瘋狂許願想跟羅時豐組隊，成功跟羅時豐同組的KID開心到歡呼跳躍，與邰智源一組的黃鐙輝則原地跪下哭天喊地，氣的邰智源質問「KID你笑的那麼開心幹什麼！黃鐙輝你是在怨嘆啥！」

邰智源（右）、黃鐙輝（左）同組互相吐槽笑點不斷。（麥卡貝網路電視提供）邰智源（右）、黃鐙輝（左）同組互相吐槽笑點不斷。（麥卡貝網路電視提供）

首集節目中邀請到立法委員王世堅為節目擔任出題官，「邰哥過去已經模仿我十幾年，本來邰哥、羅哥還有邀我參加錄影，可惜我會期開始無法參加。」更拿出經典台詞為主持人們打氣，「希望兩隊主持人都能從從容容、游刃有餘，不要搞得到時候匆匆忙忙、連滾帶爬。」

王世堅為節目出的第一集挑戰為「靠聲帶賺錢的人」，邰智源對從專業角度出發設計養生套餐，羅時豐隊則專攻味蕾打造美食料理，由來自正音老師、配音員、新聞主播，甚至還有耳鼻喉科醫生、AV女優等21位與聲帶職業有關的評審團，現場選出最強的美食套餐。

點圖放大
點圖放大

