娛樂 電視

派翠克交往啦啦隊女神？遭苗可麗逼問曝關鍵字 鬆口給答案

〔記者林欣穎／台北報導〕苗可麗、花花、曾莞婷、周曉涵錄製東森《驚奇旅明星》，四大女神前進香港，由派翠克擔任導遊，沒想到派翠克一登場，竟讓姐姐們大喊「退貨」。

花花（左起）、周曉涵、曾莞婷、派翠克、苗可麗遊香港。（東森綜合台提供）花花（左起）、周曉涵、曾莞婷、派翠克、苗可麗遊香港。（東森綜合台提供）

來到香港公開鮮肉導遊為派翠克時，四位姐姐立刻崩潰，曾莞婷甚至放話：「不是給他機票，就是給我機票離開！」花花更直接把派翠克推開大喊：「我們真的沒有發你來」，周曉涵也補槍質疑：「你是不是走錯棚，來錯節目？」面對眾人的連番嫌棄，派翠克無奈卻信誓旦旦地保證：「這次的香港行程我有參與前期規劃，保證讓你們開開心心。」

雖然開局慘遭滑鐵盧，但旅程結束後，派翠克卻迎來形象大逆轉！他擔任導遊的表現大受姐姐們肯定，苗可麗大讚：「他根本就像是唯一一個有領到執照的導遊，跟著他就很放心，甚至會給我們很多情緒價值、很會哄我們。」曾莞婷也稱讚：「他是唯一真的讓我們放鬆，很像是真的出來玩的人，完全不用操心看路。」派翠克坦言：「來之前我以為我會被排斥在外或無法融入，沒想到就連在私底下、沒開錄的時候，姐姐們也會主動跟我聊天，真的很像玩在一起，而且她們根本比男生還玩得瘋，完全沒有極限！」

曾莞婷曝曾去香港發展過。（東森綜合台提供）曾莞婷曝曾去香港發展過。（東森綜合台提供）

聊起香港回憶，苗可麗分享人生第一次出國就是來香港，當時沒錢，只帶著7000塊台幣跟朋友來玩，什麼都買不起；曾莞婷則透露以前曾來香港發展，主持需要講中文的節目，也分享「當時他們很喜歡聽我們的口音，因為覺得我們講話很溫柔。」

此外，眾人在車上聊到製作組很認真完成明星們的願望清單，卻只差沒有「好的小鮮肉」，派翠克立刻回：「這一集你們總算如願了。」卻換來全車沈默，讓他尷尬直呼要跳車。

苗可麗昔遊香港「窮到只剩7千」。（東森綜合台提供）苗可麗昔遊香港「窮到只剩7千」。（東森綜合台提供）

花花見狀趁機暗示：「你怎麼能跳車，你女友怎麼辦？」苗可麗立刻接球逼問：「女朋友名字是其中一種水果嗎？」派翠克之前曾與富邦的啦啦隊女神檸檬傳出緋聞，他在苗可麗逼問下趕緊否認稱只是朋友，並轉移話題說自己比較喜歡姐姐類型的，沒想到苗可麗幽默回覆：「我很忙的喔！」機智反應笑翻全場。

四人相處數月，彼此的小習慣也藏不住。苗可麗爆料：「花花一上車就脫掉鞋子，直接躺平睡覺，超會睡！」花花解釋是因為平時在外能量釋放太多，上車必須充電。

曾莞婷也加碼爆料，花花總是在要出發前最後一刻才想上廁所，「大家都去上廁所時妳偏不去！」花花則直接回嘴：「沒有，我知道莞婷現在是懷恨在心，因為昨天在機場我們沒有等她上廁所就先離開。」

