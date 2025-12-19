自由電子報
娛樂 電視

台北跨年13組卡司一次看！韓流女團KARA睽違12年登台 安心亞預告「閃耀登場」

〔記者林欣穎／台北報導〕「臺北最High新年城─2026跨年晚會」今年由中視、中天轉播，今（19）日舉辦全卡司公開宣傳記者會，主持群中的黃豪平和夏和熙公布今年跨年晚會卡司完整名單，韓流傳奇女團KARA睽違12年將重返臺灣舞台，安心亞、幻藍小熊今特別出席，現場還有熊讚可愛大跳《呼呼》。

今年台北跨年集結多組獨家亮點卡司，共13組豪華卡司接力登台，包括蔡健雅、韋禮安、女團GENBLUE幻藍小熊、以及李千娜、美秀集團、高爾宣OSN、王ADEN、畢書盡、男團U:NUS，今日記者會重磅公布壓軸的獨家卡司韓團KARA、安心亞，跨後演出的則是周湯豪及玖壹壹。主持棒則交由 Sandy吳姍儒、黃豪平、夏和熙、圓圓四人共同掌舵。

「2026臺北跨年晚會」全卡司公開宣傳記者會，安心亞、GENBLUE 幻藍小熊。（記者胡舜翔攝）「2026臺北跨年晚會」全卡司公開宣傳記者會，安心亞、GENBLUE 幻藍小熊。（記者胡舜翔攝）

安心亞睽違8年再登台北跨年表演，透露音樂跟舞蹈會重新改編，「音樂會一路嗨到底，希望可以跟大家嗨到最後。」至於日前被網友酸一直唱《呼呼》，她則說自己不會太在意網友評論，「著重當下，蠻喜歡現在的狀態，沒有幫助的不會太在意。」安心亞也不忘預告，跨年當天她會很閃耀、讓觀眾沒時間眨眼，「表演也會精彩到沒時間休息，看我表演前要先閉眼睛休息五秒，我會很閃唷。」

觀傳局也公布，今年跨年首度與PEANUTS™漫畫家族合作，更結合臺北城市意象推出多款跨年限定周邊商品，即日起至明（2026）年1月18日，臺北跨年限定「史努比&兄弟Taipei Tour快閃店」在信義區香堤大道登場，讓民眾把專屬於臺北的跨年回憶一起帶回家。

「2026臺北跨年晚會」當日還有4大多元舞台，將在「東區頂好廣場」、「景勤一號公園」、「象山公園」及「四四南村」舉辦，以電音與輕搖滾、民歌、R&B、動漫DJ秀等各種不同風格打造臺北跨年音浪，陪伴民眾嗨唱到2026。

KARA睽違12年來台北唱跨年！開放粉絲留言點歌：希望趕快見面

