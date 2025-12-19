自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

KARA睽違12年來台北唱跨年！開放粉絲留言點歌：希望趕快見面

〔記者孫唯容／台北報導〕「台北最High新年城-2026跨年晚會」今（19）日完整卡司公開，台北市觀傳局證實，2007年出道的韓流傳奇女團KARA，睽違12年重返台灣，獨家在台北跨年舞台熱力演出，此外，還有蔡健雅、畢書盡、安心亞、GENBLUE幻藍小熊、李千娜共六組獨家卡司，要陪伴台北的民眾歡樂跨年，迎接2026！

KARA更特別錄製影片向台灣的粉絲問好，影片中KARA成員表示，可以和台灣的粉絲一起迎接跨年「真的好期待」，很希望趕快見到大家，更喊話粉絲「最想聽他們唱什麼歌？可以透過台北旅遊網留言告訴我們！」（北市觀傳局提供）KARA更特別錄製影片向台灣的粉絲問好，影片中KARA成員表示，可以和台灣的粉絲一起迎接跨年「真的好期待」，很希望趕快見到大家，更喊話粉絲「最想聽他們唱什麼歌？可以透過台北旅遊網留言告訴我們！」（北市觀傳局提供）

觀傳局表示，今年共有13組豪華卡司接力登台，包括金曲創作天后蔡健雅、金曲創作才子韋禮安、韓國出道人氣GenZ女團GENBLUE幻藍小熊、以及影視歌三棲全能歌后李千娜，另外還有賽博台客樂團美秀集團、新生代創作歌手高爾宣OSN & 千禧全製作唱跳歌手王ADEN、情歌王子Bii 畢書盡、全創作冠軍男團U:NUS，還有壓軸的獨家卡司韓團KARA、性感實力唱跳女神安心亞，及跨後演出的潮流搖滾i人學長周湯豪及本土天團玖壹壹

KARA更特別錄製影片向台灣的粉絲問好，影片中KARA成員表示，可以和台灣的粉絲一起迎接跨年「真的好期待」，很希望趕快見到大家，更喊話粉絲「最想聽他們唱什麼歌？可以透過台北旅遊網留言告訴我們！」

「2026臺北跨年晚會」全卡司公開宣傳記者會，安心亞。（記者胡舜翔攝）「2026臺北跨年晚會」全卡司公開宣傳記者會，安心亞。（記者胡舜翔攝）

性感實力唱跳女神安心亞也為台北獻上跨年獨家演出，她分享台北的多元與自由氛圍一直深深吸引著她，這次演出將走比較搖滾的風格，音樂會一路嗨到底，不會讓歌迷有休息時間，盼與觀眾共同迎接嶄新一年、嗨到最後一秒。

觀傳局長余祥也表示，今年跨年與台北寒舍艾美酒店、台北美福大飯店、北投麗禧溫泉酒店等超過600家旅館飯店合作推出超強跨年方案，即日起至12月31日，民眾不用半夜排隊卡位，只要在合作旅館飯店連續入住2晚，並在旅館現場填寫資料，上傳2晚住宿發票及明細照片，就可獲得限量「2026台北跨年晚會搖滾區入場證」2張。

相關新聞

台北跨年13組卡司一次看！韓流女團KARA睽違12年登台 安心亞預告「閃耀登場」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中