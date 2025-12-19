跳舞也能當主持暗號？李多慧×籃籃首秀 明天合體嗨翻台南

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今天的待辦清單輸入了嗎？別忘了，12月20日「台南好young」耶誕搖滾演唱會即將熱力開唱！韓國啦啦隊女神李多慧今（19）日化身貼心小鬧鐘，提醒大家鎖定台南。她表示，台南不只有美食與景點，更有全台指標性的耶誕、跨年演唱會，邀請粉絲一起來感受最熱情的年末氛圍。

啦啦隊女神李多慧首次主持秀在12月20日「台南好young」搖滾耶誕演唱會。（台南市府提供）

李多慧也分享，自己首次擔任大型活動主持的「處女秀」就在台南，這次更將攜手閨密、綜藝小天后、樂天女孩籃籃共同主持首場耶誕搖滾演唱會。兩位人氣女神同台，默契十足，讓粉絲相當期待。

「如果臨時忘詞怎麼辦？那就用跳舞溝通！」李多慧笑說，首次主持心裡還是會挫挫ㄋㄟ，不過與籃籃常用舞蹈交流，「大不了就用比的」。籃籃也不忘提醒粉絲「12月20日永華市政中心西側廣場」！

對同樣來自韓國的影歌視三棲藝人鄭恩地，以及人氣女團UNIS，李多慧又會擦出什麼樣的主持火花，也成為活動一大看點。

樂天女孩籃籃將與啦啦隊女神李多慧合體主持12月20日「台南好young」搖滾耶誕演唱會。（台南市府提供）

得知李多慧許願品嘗東山鴨頭，台南市長黃偉哲也貼心準備肉圓、肉燥意麵、豆花與東山鴨頭等道地台南美食，李多慧直呼「超級感動」。黃偉哲強調，台南耶誕、跨年活動經費雖非全台最高，但精彩度與創意絕對名列前茅，邀請大家與親友一起來台南迎接2026。

首場「2026台南好young」耶誕搖滾演唱會將於12月20日18時至22時，在永華市政中心西側廣場登場，卡司包括鄭恩地、動力火車、告五人、UNIS、川西奈月、宮崎薰、AcQUA源少年、JUD陳泳希、SOLOMOON紫月光。

