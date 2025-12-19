舒華宣傳桃園之美上線18小時點閱不到兩千 粉絲急喊話

舒華拍攝桃園觀光宣傳影片，網友大讚好美。（翻攝自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕桃園市政府日前發布桃園觀光大使K-POP天團i-dle成員葉舒華拍攝的觀光宣傳影片，昨（18日）晚也正式在桃園市府的官方YouTube頻道「桃園事」上架影片，不料影片發出18小時，點閱數不到兩千，粉絲大讚舒華在影片中好美，卻對這個點閱成績不可置信，急著喊話希望幫忙提升點閱率。

舒華拍攝桃園觀光宣傳影片，原本點擊不如預期，現已開始增加。（翻攝自YouTube）

舒華在Instagram的追蹤人數高達591萬人，以她的魅力，照理說拍攝觀光宣傳影片點擊量應該相當大，不料這支「跟著舒華遊桃園」影片，在桃園市府官方頻道上架後點擊人數卻不如預期，讓粉絲好奇：「舒華好美麗，但這個觀看次數怎麼這麼低。」也有粉絲心急說：「希望快點分享出去，讓瀏覽次數可以一直增加到5千萬。」

舒華走訪桃園多個景點。（翻攝自YouTube）

昨晚接近9點左右，有網友在社群討論，發現舒華的觀光宣傳影片竟然只有24人次觀看，民進黨桃園市議員黃瓊慧則留言：「我貢獻1次。」有網友覺得桃園市府應該做更多宣傳讓大家看這影片，但也有網友覺得是因為太多頻道都出現舒華這支同一部影片造成觀看分散，導致在桃園市府官方頻道的點擊數不如預期，而透過這支影片，可以看到舒華走訪大溪老街，造訪橫山書法藝術館，還去小烏來山林瀑布，以及去了中壢夜市，不過有網友笑稱，看影片幾乎一直注意舒華的美，至於她去了哪些景點，已記不得了，但也有網友說要跟著舒華腳步到每個景點「踩點」。隨著討論度增加，目前這支影片觀看數已開始往上增加。

